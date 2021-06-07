بيع أغلى موقف للسيارات في العالم مقابل سعر خيالي.. لن تصدق المبلغ!

بيعت ملكية مساحة لوقوف السيارات في أحد أحياء مدينة هونج كونج الصينية بأكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي، محطمة الرقم القياسي العالمي المسجل في عام 2019.

وأفادت تقارير مطلعة بأن مساحة وقوف السيارات تقع في مشروع Mount Nicholson فائق الفخامة في منطقة "ذا بيك" الغنية في هونغ كونغ، ويطل هذا المشروع، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "أغلى عنوان في آسيا"، على ميناء فيكتوريا.

وتبلغ مساحة موقف السيارات حوالي 134.5 قدمًا مربعة، أي حوالي 41 متر مربع.

وقال "ويليام لاو"، مدير المبيعات في فرع وكالة العقارات في "ذا بيك" إن سعر موقف السيارات كان ضئيلاً مقارنة بسعر الشقة وأن أكثر ما كان يقلق أصحاب الشقة هو أنهم بحاجة إلى مساحة لصف سياراتهم وليس المال، وقاموا بشراء الموقف لاستخدامهم الخاص ليس كاستثمار.

وكان مشروع Mount Nicholson قد حصل على لقب "العنوان الأغلى في العالم" عندما بيعت شقتان لنفس المشتري مقابل 149 مليون دولار (1.16 مليار دولار هونج كونج)، وفق صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في عام 2017.

وبـ1.3 مليون دولار، يكون مصف السيارة قد حطم الرقم القياسي السابق لأغلى مكان لوقوف السيارات في العالم، والذي تم تسجيله في المدينة في عام 2019 عندما تم بيع موقف بأكثر من 979000 دولار أمريكي (7.6 مليون دولار هونج كونج).



يذكر أن أماكن انتظار السيارات تعتبر باهظة الثمن في هونغ كونغ لدرجة أنها تحولت إلى قطاع فرعي في حد ذاته، حيث يشتري المضاربون ويبيعون مواقف السيارات في تتابع سريع لتحقيق ربح سريع.

وفي ذروة الحماس المضاربي، تم تسجيل 8968 فتحة بقيمة 16.64 مليار دولار صيني في عام 2018، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت السجلات في عام 1996، وفقًا لـ Centaline.



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