بيع عنقود عنب بأكثر من 12 ألف دولار في اليابان!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر بيع عنقود عنب أحمر من نوع "روبي رومان" بمبلغ وقدره 1.4 مليون ين ياباني ما يعادل 12 ألفًا و700 دولارًا، وذلك خلال افتتاح موسم القطاف في اليابان.

وكان الشخص الذي دفع هذا المبلغ الضخم هو التايواني هسيه مينغ تاو، وهو صاحب سلسلة متاجر بحسب ما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، وفي تصريحات صحفية قالت مينغ تاو أنه يريد أن يعرّف الشعب التايواني على عنب "روبي رومان"، مؤكدًا أن السعر الذي دفعه لقاء ذلك يعد قليلًا بالنظر إلى جهود المزارعين لإخراج هذه المزروعات في صورتها النهائية.

وكان قد تم عرض عناقيد عنب "روبي رومان" لهذا العام بسعر أعلى بـ910 دولارات مقارنة بالعام الماضي، وبحسب وكالة كيودو تم تبيع 253 عنقودًا من هذا العنب في المزاد الافتتاحي.

وبدأت قصة هذا النوع من العنب عام 1995 عندما قدم مزارعون اقتراحا لمركز البحوث الزراعية في المقاطعة لإنتاج نوع ضخم من العنب الأحمر، وأجرى الباحثون عمليات انتقاء لإنتاج عنب مميز في حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته على مدى 14 عاما حتى بات "روبي رومان" بمثابة كنز مقاطعة إيشيكاوا.

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