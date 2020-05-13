بينما يبقى ملايين البشر في منازلهم.. خنازير تتجوّل في أرقى شوارع "كان"

تركت إجراءات الإغلاق التي أعلنتها السلطات في العديد من دول العالم من أجل احتواء فيروس "كورونا" المُستجد شوارع مدن فارغة، الأمر الذي فتح الباب أمام الحيوانات للتجول فيها بكل أريحية.

ففي اليابان مثلًا، شوهد قطيع من الغزلان البرية تتجول بحرية تامة في إحدى الساحات العامة التي كانت مكتظة سابقة بالناس والسيارات، وفي مدينة مكة المكرمة شوهد أيضًا قطيع من الجمال يجوب شوارعها في وقت حظر التجوال.

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في تركيا حدث ذات الشيء، ولكن في البحر وليس على اليابسة، فبعد أن رست السفن والقوارب على جوانب ميناء "إمينونو" الشهير، اقتربت مجموعة من الدلافين الى الميناء الواقع في قلب مدينة اسطنبول والمطلة على مضيق البوسفور.

أما في فرنسا فقد رصدت شرطة بلدية "كان" خنزيرًا بريًا بوزن حوالي خمسين كيلوغرامًا يجوب شوارع المدينة ليلًا.

قال مدير شرطة البلدية "ايف ايفاروس" أن الحيوان، الذي كان وحيدًا، تم رصده من قبل دورية ليلية حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلًا من يوم الاحد متجولًا في شارع "لا كروازيت" الخالي من البشر بسبب الحجر الصحي.

وقال الشرطي: "هدفنا، حتى لو كانت المدينة مهجورة ليلًا في الوقت الحالي بسبب حظر التجول، هو منع الخنازير من التسبب في وقوع حوادث، وكذلك إيذاء نفسها"، مضيفًا: لذلك اتبعت الدورية بصبر الوحش، الذي تجول على طول لا كروازيت، حيث قادته الدورية إلى مغادرة المدينة والعودة إلى غابة تلة كاليفورنيا، التي جاء منها ربما".

ويقول الشرطي "إيف داروس"، مبتسمًا: حسب ذاكرتي، فإنها المرة التي أشاهد فيها خنزيرًا في شارع لا كروازيت"، مشيرًا إلى أن الخنازير البرية موجودة أيضًا في تلة لا كروا دي جارد.

يذكر أن شارع لا ركوازيت يعتبر من أهم الأماكن السياحية في مدينة كان وعموم فرنسا، حيث يحتضن قاعة المؤتمرات واحتفالات مهرجان كان السنمائي، وتجد فيه أرقى فنادق فرنسا، بالإضافة إلى المتاجر الفاخرة والمطاعم.