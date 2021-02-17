الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

لا تزال أخبار بنات وزوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد تتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية وتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها مقطع فيديو قصير سجلته ابنته الشيخة لطيفة وأرسلته إلى شبكة "بي بي سي" زاد الأمور إثارة.

وكشفت "بي بي سي" بأنها تلقت مقطع فيديو من الشيخة لطيفة (35 عامًا)، التي حاولت الفرار من البلاد في 2018، تتهم فيه والدها باحتجازها "رهينة" خوفًا على حياتها.

وقالت الشيخة لطيفة آل مكتوم، في مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 1:28 دقيقة، عن سجنها في فيلا ذات نوافذ مغلقة وأبواب مغلقة وحراسة مكثفة من رجال الشرطة، مشيرة الى عدم معرفة مصيرها وعن تعبها من العيش في ذلك المكان.

وقالت: "أصور هذا الفيديو في الحمام، فهو المكان الوحيد الذي له باب أستطيع إقفال الباب على نفسي، أما باب غرفتي فلا أستطيع أن أوصده لا يوجد له مفتاح".

وتابعت: "أنا في فيلا.. أنا رهينة وتحولت لسجن، يوجد خمسة من رجال الشرطة في الخارج، وتوجد شرطيتان في الداخل، لا أستطيع حتى الخروج واستنشاق هواء نقي".

وأردفت تقول: "لا أعرف متى سيطلق سراحي وماذا ستكون الظروف عندما يطلق سرحي، في كل يوم أخشى على أمني وحياتي، لا أعرف ان كنت سأصمد، هددتني الشرطة بأني سأبقى في الحبس طوال حياتي، وبأني لن أرى الشمس".

وتابعت: "وصلت لمرحلة تعبت فيها من كل شيء، كأنه سيرك، لا أريد أن أكون في هذه الفيلا السجن، أريد أن أكون حرة لا أعرف ما يعتزمون فعله بي، حقًا لا أعرف، الوضع يزداد سوءا كل يوم، أنا منهكة جدًا".

هروب الأميرة لطيفة في 2018

وكانت قصة الشيخة لطيفة ظهرت لأول مرة في عام 2018 بعد أن حاولت الفرار من دبي في رحلة عبر القارب برفقة صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن مع ضابط المخابرات الفرنسي السابق هيرفي جوبير، لكنها فشلت في ذلك. وتمت إعادتها إلى الإمارة التي أكدت أن لطيفة أعيدت إلى عائلتها وأنها بحال "جيدة".

وفي الـ 24 من فبراير 2018، استقلت لطيفة وجاوهاينين زورقا مطاطيا وزلاجة نفاثة للتوجه إلى المياه الدولية، حيث كان جوبير بانتظارهما على متن يخت يحمل العلم الأمريكي.

ولكن، وبعد ثمانية أيام عندما كان اليخت يُبحر قبالة السواحل الهندية، نزلت إليه عناصر من القوات الخاصة، وتقول جاوهاينين إن هذه العناصر استخدمت قنابل مسيلة للدموع لإجبارهما على الخروج من الحمام الذي كانتا تختبآن فيه وقد احتجزتا تحت تهديد السلاح.

وقد أعيدت إلى دبي ولم يسمع شيء عن مصيرها منذ ذلك الحين إلى حدود الآن.

أزمة حاكك دبي مع الأميرة هيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حاكم دبي اتهامات بالإساءة الأسرية، في أبريل 2019، تركت زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برفقة طفليها وانتقلت للعيش في المملكة المتحدة.

وبعدها رفعت الأميرة الأردنية، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، عددًا من الإجراءات القانونية ضده، متهمة إياه بسوء المعاملة ومحاولة تزويج ابنتهما جليلة البالغة من العمر 11 عامًا لولي عهد المملكة العربية السعودية.

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