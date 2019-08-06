تاجر مخدرات يهرب من السجن بحيلة مضحكة.. ما علاقة ابنته؟

تمكنت قوات الأمن البرازيلية من إحباط محاولة فرار أحد تجار المخدرات من السجن مُتنكرًا في هيئة ابنته البالغة من العمر 19 عامًا.

ونشرت إدارة سجن "بانغو 3" الواقع في مدينة "ريو دي جانيرو" مقطع فيديو يُظهر السجين الهارب "كلوفينو دا سيلفا" وقد تمت إزالة أداوات التنكر التي اعتمدها من أجل الهروب واحدة تلو الأخرى كاشفًا عن بنية جسدية مفتولة العضلات لا تشبه بأي شكل من الأشكال بنية ابنته.

وقد استخدم السجين للتنكر قناعًا نسائي مصنوع من السيليكون وشعرًا مستعارًا بالإضافة الى صدرية نسائية وسترة ضيقة.

وكشفت إدارة السجن بأنه من الممكن أن توجه للابنة تهمة مساعدة سجين على الفرار، والتي كانت في زيارة الى ابيها في سجن "بانغو 3"، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 73 عامًا و10 أشهر.

​

وقالت إدارة السجن أن المدان البالغ من العمر 42 عامًا، كان يزمع ترك ابنته في السجن وراءه، بينما ينطلق نحو الحرية منتحلًا شخصيتها. لكن الحراس لم ينخدعوا بالتمويه، وبعد أن أجبروه على الوقوف لالتقاط صور قاموا بإرسالها الى الصحافة، وأعيد الى الزنزانة.

​

لمزيد من اختيار المحرر:

تاجر مخدرات أمريكي يشعل مواقع التواصل بـ"رقبته"