تايوان تشهد أكثر من 360 حالة زاوج للمثليين في يوم واحد!

بعد إقرار برلمان تايوان الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، شهدت الجزيرة يوم أمس الجمعة اول زواج رسمي للمثليين في تايوان وفي آسيا.

وبحسب البيانات الرسمية عقد أكثر من 360 من الأزواج المثليين زواجهم يوم أمس الجمعة بعد سنوات من المطالبات والجدل حول أحقيتهم في الزواج والعيش بسلام.

وشهدت منطقة تاييه تواجد كثيف للمثليين أمام مكتب تسجيل عقود الزواج، كما حمل هؤلاء الأزاواج أعلام قوس قزح التي ترمزج للمثلية الجنسية.

ومن جانبه قام الناشط تشي تشيا الذي سبق له وأن رفع دعوى قضائيى أمام المحكمة الدستورية عام 2017 وهي الدعوى التي ثادت إلى الحكم التاريخي بالسماح للمثليين بالزواج، بتهنئة جميع الأزواج الجدد.

وفي الوقت الذي رحب عدد كبير من النشطاء والسفارة الأمريكية في تايوان بهذه الخطوة معتبرينها مثال يحتذى به للعالم، لاقت هذه الخطوة هجوم وانتقادات واسعة.

يُشار إلى أن الصين لا تعترف بزاج المثليين كما تعتبر جزيرة تايوان إقليمًا منشقًا وقد تلجأ يومًا ما للقوة من إجل استعادتها في حال لزم الأمر.