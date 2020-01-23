تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و3 أعوام.. أم تقتل أطفالها الثلاثة في ولاية أريزونا الأمريكية

جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان وقعت في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية لكنها هزت أرجاء العالم لشناعتها.

فقد اعتقلت السلطات الأمريكية أم شابة، أقدمت قبل أيام قتل أطفالها الثلاثة جميعًا.

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وبحسب وسائل إعلام محلية أمريكية، فقد عثرت شرطة مدينة فينكس بولاية أريزونا، يوم الاثنين الماضي، على 3 أطفال مقتولين، تبلغ أعمارهم 7 أشهر، وعامين، و3 أعوام، بعد بلاغ وصل الشرطة عن وجود مشاكل في المنزل.

وفور إلقاء القبض على أم الأطفال المقتولين "رايتشل هنري" (22 عامًا)، أقدمت المتهمة على الاعتراف بجريمتها الشنيعة، وعند حضور الشرطة لموقع الجريمة، استقبل الشرطة هنري وزوجها، وأحد الأقارب، بينما كان الأطفال قتلى في غرفة الجلوس.

وفشلت جميع المحاولات لإسعاف الأطفال فورًا، وتم إعلانهم متوفين في المنزل.

ولم تعلن شرطة فينكس عن الطريقة التي استخدمتها هنري لقتل الأطفال حتى الآن، وظهرت هنري للمرة الأولى بعد الجريمة، الأربعاء، يبدو عليها الأسى الشديد، وكانت في حالة بكاء بينما رافقت رجال الشرطة.

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