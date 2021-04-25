تحديثات الجائحة: نوع جديد من كورونا يظهر على خفاشات بريطانية!

يبدو أن الرابط بين الخفافيش وفيروس كورونا المستجد لم ولن ينتهي، حيث عثر مؤخرًا على نوع جديد من الوباء في الخفافيش البريطانية عقب دراسة جامعية قامت بها طالبة في علم البيئة تبحث أطروحتها في عامها الأخير.

في التفاصيل، وجدت إيفانا مورفي، الطالبة في جامعة إيست أنجليا، والبالغة من العمر 22 عاماً، نوعاً جديداً من الفيروس بعد جمع فضلات الخفافيش في جلوسيسترشاير، في حادثة تعتبر الأولى من نوعها التي يتم فيها العثور على "sarbecovirus"، وهو المصطلح الشامل لعدد من الفيروسات بما في ذلك فيروس سارس المسبب لكورونا.

وبحسب الأبحاث، فلا يمكن للفيروس الجديد RhGH01 ، أن يصيب البشر في حالته الحالية هذه، إلا أن الخطر مازال موجوداً في حال لامس الإنسان المصاب بكورونا خفاشاً بالنسخة الجديدة من الفيروس، وهو ما يجعل إمكانية تحول الوباء وإصابة البشر واردة.

الجدير بالذكر أن منشأ فيروس كورونا وربطه بالخفافيش في الصين لا يزال لغزًا يحير العلماء على الرغم من الدخول في العام الثاني من هذه الجائحة العالمية، وبحسب نتائج الأبحاث العلمية، فإن آليات التغيير البيئي جنوب الصين والمناطق المحيطة أدت إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، والتي وصفت بأنها سبب تفشي الوباء.

يشار إلى أن العلماء كانوا قد حددوا 3000 نوع من الفيروسات التاجية موجودة حاليًا حول العالم، وكل نوع من هذه الخفافيش يحمل في المتوسط 2.7 فيروس كورونا، إلّا أن معظم فيروسات كورونا التي تنقهلا الخفافيش لا تنتقل للبشر.

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