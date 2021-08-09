تحرك سعودي للقبض على متحرش الخرج.. هل ينتهي مسلسل التحرش؟

حالة من الغليان يعيشها الشارع السعودي منذ ساعات الصباح الأولى بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش شاب بفتاة مُنقبة في حديقة عامة في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض.

وعبر وسم "#متحرش_الخرج"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر"، طالب مغردون من السلطات الأمنية بالتحرك لتحديد هوية المتحرش والقبض عليه ومحاسبته.

ونتيجة للضغط الشعبي، أصدرت السلطات السعودية قرارًا بإلقاء القبض على المشتبه به في واقعة تحرش شهدتها محافظة الخرج دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في حين قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن النائب العام، سعود بن عبدالله المعجب، أمر بالقبض على المشتبه به، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

النيابة العامة أمرت بالقبض على شخص قام بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة #الخرج والاعتداء عليها بالضرب .



والجهات الأمنية تقبض عليه .#متحرش_الخرج pic.twitter.com/lHEXGO1AYK — فهد اللويحق (@fahedloweehig) August 9, 2021

وكان مقطع الفيديو المستفز قد وثق لحظة تحرش شاب بفتاة مُنقبة قيل بأنها تعمل كبائعة متجولة وحاول معاكستها وإعطائها رقمه الخاص وحسابه على "سناب شات" وهو ما رفضته الفتاة جملة وتفصيلًا.

لكن وقاحة الشاب المتحرش لم تتوقف عند هذا الحد، بل أقدم على ضرب الفتاة والاعتداء عليها في مكان عام وأمام المارة حتى أن أحد الشباب حاول تخليصها منه ولكنه أصر على ملاحقتها والإساءة لها.

شرطة محافظة #الخرج تتمكن من تحديد هوية 3 مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة .#تم_القبض #متحرش_الخرج https://t.co/5703JDFJFP — فهد اللويحق (@fahedloweehig) August 9, 2021

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وسوم تحمل في طياتها تفاصيل مروّعة عن حالات تحرش شهدتها الفتيات في العالم العربي كان آخرها "#متحرش_أبها" و"#متحرش_بريده_شارع_المشاغل".

وانتشر عبر وسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش رجل بفتاة كانت تجلس داخل سيارتها بطريقة استفزت الشارع السعودي بأكمله.

ويوثق مقطع الفيديو الذي التقطته الضحية بواسطة هاتفها الشخصي تحرش رجل بها قبل أن يؤدي حركات جنسية مُشينة ويخرج عضوه الذكري في وجهها وسط عبارات منها تعبر عن ذهولها مما يقوم به.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الفتاة عن هويتها، أرفقت مقطع الفيديو بوسم "#متحرش_بريده_شارع_المشاغل" وتابعت: "اعتقد أنه هندي قبل لا أصور كان سوي حركان أقوى من كذا ويطق الباب ويحاول يجبرني أن افتح الباب له أتمنى يوصل عدد كبير ويتم القبض عليه".

كما أعلنت السلطات السعودية الأسبوع الماضي أنها ألقت القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركز تجاري في مدينة أبها عاصمة محافظة عسير جنوبي السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الشخص المتحرش الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف "يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة".

وبدا الجاني في المقطع يتتبع الفتاة إلى حمّام السيدات، ولم تتمكن من الهروب منه إلا بعد أن وجهت الكاميرا إلى وجهه وتصويره.