"تحمل اسم 2030".. تركي آل شيخ يعرض سيارة فريدة في معرض الرياض للسيارات

فاجئ رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانه عن عرض سيارة فارهة في مزاد ضمن فعليات معرض الرياض للسيارات الذي سينطلق يوم غد الخميس.

وأشار آل شيخ الى أن السيارة تحمل اسم 2030 ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

سيارة مسمينها ٢٠٣٠ حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد ... لاحد يقول مالقيت تذكره ... احجز من الان 🔥 https://t.co/HnfXUaJpVR pic.twitter.com/aUjdlgXdJs — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019

وكتب آل شيخ مغردًا على "تويتر": "سيارة مسمينها 2030 حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد ... لاحد يقول مالقيت تذكره ... احجز من الان".

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، قبل أن تعرف الشركة المصنعة لها أو سنة صنعها، أو أي من مواصفاتها، ويبدو أنها ستتصدر قائمة السيارات المباعة في المعرض من حيث القيمة، حيث يعتقد أن يكون سعرها خيالي ويفوق كل التوقعات.

يذكر أن معرض الرياض للسيارات يعدّ محطة لعشّاق السيارات، لشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات كما يتضمن مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل.

كما يتضمن المعرض عرض وبيع نحو 1200 سيارة و250 عارض و27 متسابق من المشاهير في مجال السيارات و4 محاولات لكسر رقم "غينيس" القياسي.