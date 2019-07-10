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تحول لـ"خرابة".. فيديو صادم لقصر الرئيس التونسي الأسبق "بن علي"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 10 تمّوز / يوليو 2019 - 05:04
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، كشف الحالة المُزرية التي وصل إليها منتجع للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، حيث يعاني الإهمال منذ 8 سنوات.

وكان "بن علي" يقضي عطلته الصيفية في حديقة مطلة على البحر، هي الآن تعاني الإهمال منذ 8 سنوات.

وقام عدد من الشباب بمبادرة لتنظيف الشاطئ ففوجئوا بحالته المزرية وتحوّل بعض أجزائه إلى "خربة".

ويقع القصر في منطقة "سيدي الظريف" المعروفة باستقطابها للسياح في فصل الصيف.

يذكر أن آخر ظهور لـ"بن علي" في المملكة العربية السعودية، شهر يناير الماضي، في صورة جمعته بزوجته ليلى، وابنته نسرين، وزوجها كادوريم.

وبحسب موقع (أنباء تونس) نشرت نسرين، الصورة عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، خلال حفل عقد قرانها على مغني الراب التونسي الشهير والثري كادوريم.

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