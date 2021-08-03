تخفيفًا لمعاناتهم.. مخيم ترفيهي لـ"مبتوري الأطراف" في قطاع غزة

أطلقت جمعية إغاثة أطفال فلسطين مبادرة إنسانية من شأنها توفير أنشطة ترفيهية لأطفال قطاع غزة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم شهر مايو الماضي والذي أسفر عن استشهاد 232 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 65 طفلًا، و39 سيدة، و17 مسنًا.

ويهدف المخيم الترفيهي الذي أقامته الجمعية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط لتخفيف معاناة الأطفال مبتوري الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

ويوفر المخيم الترفيهي أنشطة للأطفال مثل السباحة والفنون والحرف وصناعة الشمع والمسابقات.

واستهدف المشروع الذي بدأ يوم الأحد-الخميس (1- 5 أغسطس الجاري) 80 شخصًا من الأطفال والشباب (من الجنسين)، من أصحاب البتر للأطراف العلوية أو السفلية، بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى هذا البتر؛ سواء إصابة من الاحتلال (الإسرائيلي) أو سبب عرضي، وذلك بحسب منسق مشروع الأطفال المبتورين هديل السقّا.

وأشارت هديل السقّا إلى أن هذا المخيّم يشكّل "متنفّسا لهذه الفئة كي يمارسوا الأنشطة المختلفة".

فيما قال مسؤول الإعلام في الجمعية عبد العزيز عابد إن هذا المخيّم يهدف إلى "كسر حاجزي الخجل، والخوف، لدى المصابين بالبتر".

وأردف يقول: "كما يهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع، وعدم التعامل مع هذا البتر كسبب يؤدي إلى عدم ممارسة الأنشطة المختلفة وتفاصيل الحياة".

يذكر أن جمعية "إغاثة أطفال فلسطين"، بحسب عابد، بالعمل في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1991.

جمعية إغاثة أطفال فلسطين

جمعية إغاثة أطفال فلسطين (بالإنجليزية: Palestine Children's Relief Fund)‏ (يرمز لها اختصارًا PCRF) منظمة غير حكومية وغير ربحية مقرها في مدينة أوهايو، تأسست في عام 1992 في الولايات المتحدة بواسطة منظمات إنسانية تعنى بتقديم خدمات طبية وإنسانية مجانية للأطفال المصابين والمرضى الفلسطينيين والتي غير متوفرة لهم محليًا.

وعالجت جمعية إغاثة أطفال فلسطين منذ تأسيسها أكثر من 1,000 طفل خارج الشرق الأوسط.

الأنشطة الإنسانية

ترسل جمعية إغاثة أطفال فلسطين معدات وإمدادات طبية وأفراد طبيين أمريكيين إلى المنطقة لعلاج الحالات الصعبة وتدريب الجراحين الفلسطينيين. يتم علاج العديد من الأطفال المصابين أو المرضى في الولايات المتحدة مجانًا. يعتمد جمعية إغاثة أطفال فلسطين على المتطوعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين يعملون كعائلات مضيفة ومانحة. تساعد المنظمة أيضًا الأطفال الذين يعانون من دول الشرق الأوسط الأخرى، بناءً على الاحتياجات الطبية.

في عام 2006، شاركت جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، في إنتاج الفيلم الوثائقي "Open Heart" الذي استمر 22 دقيقة من إعداد كلير فاولر حول الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية. عُرض لاحقًا في مهرجانات الأفلام حول العالم.

الجوائز

اعتبارًا من سبتمبر 2009، حصل المركز على 4 نجوم من مؤسسة تقييم المنظمات الخيرية "ملاح المنظمات الخيرية" (بالإنجليزية: Charity Navigator)‏، وهي مقيم مستقل للإدارة المالية للجمعيات الخيرية. لقد تلقت الدعم والتأييد من السناتور بول ساربانيس، عضو الكونغرس ألبرت وين والممثل ريتشارد جير.

في أكتوبر 2006، أصدر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر مصادقة بالفيديو للمنظمة.

النقد

انتقدت جمعية إغاثة أطفال فلسطين في الماضي بسبب ارتباطها المالي بمؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية، التي أغلقتها حكومة الولايات المتحدة بسبب الاشتباه في قيامها بتمويل تبرعات للمنظمات الإرهابية. أثر ذلك على سمعة الجمعية داخل الأراضي المحتلة. طلبت مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية من وزارة الخزانة الأمريكية السماح بتحويل 50,000 دولار من حساباتها إلى الجمعية.