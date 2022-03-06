طرح تذاكر الهلال والاتحاد : الأسعار - طريقة الحجز

أعلنت شركة "صلة الرياضية" عن طرحها تذاكر الهلال والاتحاد ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وكما عودنا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فإن جمهور الهلال والاتحاد على موعد مع المتعة والإثارة والمنافسة المتواصلة حتى الرمق الأخير.

وتعد مباراة الهلال والاتحاد، المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واحدة من أهم مباريات البطولة التي ينتظرها الجمهور على أحر من الجمر.

ويتربع نادي الاتحاد السعودي على قمة الترتيب بـ 54 نقطة، فيما يحل نادي الهلال السعودي رابعًا برصيد 40 نقطة.

وكان الموسم الماضي من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين شهد صراعًا كبيرًا على اللقب حتى الأمتار الأخيرة بين الهلال والشباب والاتحاد لكن الزعيم تمكن من حسم اللقب.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

اليوم: الثلاثاء

الثلاثاء التاريخ: 8 مارس 2022

8 مارس 2022 الساعة: 20:45 بتوقيت السعودية

أسعار تذاكر الهلال والاتحاد

تتراوح أسعار تذاكر الهلال والاتحاد بين 40 و75 ريالًا وذلك للمقاعد في واجهة الملعب.

تم تقسيم مدرجات ملعب المباراة؛ إذ تكون 70 % لجماهير المستضيف الهلال، بينما سيتم تخصيص نسبة 30 % للضيف الاتحاد.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد

للراغبين في حضور المباراة شراء تذاكر الهلال والاتحاد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نادي الهلال السعودي أو بالنقر هنا

اختيار أيقونة "التذاكر".

اختيار مباراة الهلال والاتحاد.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار فئة التذكرة ومكان الجلوس وعدد التذاكر.

تعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم الدفع أونلاين.

موقع مباراة الهلال والاتحاد

ستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد

ملعب الأمير فيصل بن فهد

شُيّد ملعب الأمير فيصل بن فهد في عام 1969 ويقع في قلب العاصمة السعودية الرياض وتحديدًا في حي "الملز".

وكان ملعب الأمير فيصل بن فهد يُعرف بـ ملعب رعاية الشباب بالملز أو ملعب الملز نسبة إلى حي الملز.

شهد ملعب الأمير فيصل بن فهد استضافة أغلب وأهم مباريات الدوري السعودي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض.

يعتبر ملعب الأمير فيصل بن فهد هو الملعب الرئيسي لأندية الهلال والرياض وتقام فيه معسكرات المنتخبات وتدريبات الحكام أيضًا.

الطاقة الاستيعابية لـ ملعب الأمير فيصل بن فهد

يتسع ملعب الأمير فيصل بن فهد على لـ 22.250 متفرج

يحتوي الاستاد على مقاعد بلاستيكية من النوع الحديث بعد أمر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

بطولات سابقة في ملعب الأمير فيصل بن فهد