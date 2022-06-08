تذاكر جدة جنغل في موسم جدة 2022 : الأسعار - طريقة الحجز

تستعد منطقة جدة جنغل ، إحدى مناطق موسم جدة 2022 التسع، لاستقبال ضيوفها من عشاق المغامرات وجولات السفاري ومحبي الحيوانات المفترسة والطيور النادرة.

وتحظى منطقة جدة جنغل على شهرة واسعة بين روّاد وزوار مدينة جدة الذين أتوا من جميع أنحاء العالم باعتبارها أكبر حديقة حيوانات في المملكة العربية السعودية وتمتد على مساحة 600 متر.

وتخبئ منطقة جدة جنغل بين أسوارها أكثر من:

1000 نوع من الحيوانات البرية تتجاوز أعمارها الـ150 عامًا.

ما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة.

جدة جنغل

تعد المنطقة الترفيهية واحدة من أهم وأكثر المناطق الترفيهية المدرجة ضمن فعاليات موسم جدة 2022 فهي مليئة بالمفاجآت والتجارب المشوقة التي لن تنسى أبدًا.

متى تفتح ملاهي جنغل لاند

ومن المقرر أن تبدأ منطقة جدة جنغل موسم جدة باستقبال زوّارها وضيوفها ضمن موسم جدة يوم الثلاثاء القادم، 10 مايو 2022.

وستواصل المنطقة استقبال عشاق المغامرات وعالم السفاري حتى 24 يونيو 2022.

التاريخ : 10 مايو 2022 - 24 يونيو 2022

فعاليات جدة جنغل

تقدم المنطقة الترفيهية الساحرة جنغل 3 فعاليات رئيسية وهي:

تجربة سفاري

المنتزه العام

ممشى الغابة

تذاكر جدة جنغل

تم طرح تذاكر دخول المنطقة على الموقع الرسمي لـ موسم جدة 2022 والذي يحمل اسم "أيامنا الحلوة".

للحصول على التذاكر يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر جدة جنغل

تبدأ أسعار تذاكر دخول المنطقة من 55 ريال، وتختلف وفقًا للفعالية التي يرغب الزائر بتجربتها وهي كالتالي:

اسم الفعالية أسعار التذاكر التاريخ المتنزه العام 55 ريال سعودي 10 مايو - 24 يونيو تجربة سفاري رحلة الحافلة : 150 ريال سعودي

الرحلة الخاصة: 2,000 ريال سعودي 10 مايو - 24 يونيو ممشى الغابة 100 ريال سعودي 10 مايو - 24 يونيو المزرعة تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو كرات الطلاء تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو الزحليقة تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو حديقة الطيور تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو منطقة الفيل تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو حبل الانزلاق تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو كارتنغ تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو لوكا لاند تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو متحف المحنطات تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو عالم الزواحف تتوفر التذاكر داخل المنطقة 10 مايو- 19 يونيو

موقع جده جنغل

تقع في منطقة أم حبلين بجدة في المملكة العربية السعودية

تجربة سفاري في جدة جنغل

يمكن لزوّار المنطقة جنغل الحصول على جولة سفاري بركوب باصات مخصصة للرحلات البرية أو ركوب سيارة الجيب الخاصة ثم التجول في أنحاء الحديقة لمشاهدة أندر القطط البرية والعديد من الحيوانات المفترسة.

تفاصيل تجربة سفاري جدة جنغل

التاريخ : 10 مايو 2022 - 24 يونيو 2022

الوقت : من 11:00 ص إلى 05:00 م

المدينة : جدة

المكان : جدة جنغل

السعر شامل الضريبة : تبدأ من 150 ريال

*الدخول لعمر سنتين وأصغر مجانًا.

طريقة حجز تذاكر تجربة سفاري

الوصول إلى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم جدة (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية تجربة سفاري

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

حدد طريقة الدفع

ممشى الغابة

توفر منطقة جدة جنغل لزوّارها طريقة فريدة للتفاعل مع الحيوانات من خلال تجربة ممشى الغابة من خلال مسارات مظللة أثناء الاستمتاع بجمال الحياة البرية النادرة.

تفاصيل فعالية ممشى الغابة

التاريخ : 10 مايو 2022 - 24 يونيو 2022

الوقت : من 02:00 م إلى 06:00 م

المدينة : جدة

المكان : جدة جنغل

السعر شامل الضريبة : 100 ريال

*الدخول مجانًا لعمر تحت السنتين

*تذكرة الدخول تشمل دخول المنتزه

تذاكر فعاليات ممشى الغابة

الوصول إلى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم جدة (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية ممشى الغابة

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

حدد طريقة الدفع

منتزه جدة جنغل

يتضمن منتزه جدة العام العديد من الألعاب الحماسية والتجارب المشوقة مثل حبل الإنزلاج، وكرات الطلاء، والكارتنق وغيرها من الفعاليات.

كما يمكن التعرف على الفيل الآسيوي اللطيف عن قرب.

تفاصيل منتزه جدة جنغل

التاريخ : 10 مايو 2022 - 24 يونيو 2022

الوقت : من 11:00 ص إلى 09:00 م

المدينة : جدة

المكان : جدة جنغل

السعر شامل الضريبة : 55 ريال

*الدخول لعمر سنتين وأصغرمجانًا

طريقة حجز تذاكر منتزه جدة جنغل

الوصول إلى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم جدة (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية منتزه جدة جنغل

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

حدد طريقة الدفع

موسم جدة

يُعد موسم جدة أحد أهم البرامج الموسمية المتميزة التي تقام في جميع أنحاء السعودية كجزء من مبادرة "مواسم السعودية''، وهي سلسلة من الفعاليات التي تقام على مدار عام وتهدف إلى وضع السعودية في قلب خريطة السياحة العالمية.

موعد موسم جدة 2022

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن موعد موسم جدة 2022، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثانية من موسم الرياض 2022.

وأعلنت إدارة موسم جدة 2022 بأن فعاليات موسم جدة ستنطلق بداية مايو المقبل ويستمر لمدة شهرين.

وكان موسم جدة 2019 قد انطلق في الفترة ما بين 8 يونيو إلى 18 يوليو (لمدة 41 يومًا).

متى ينتهي موسم جدة ؟

تم الإعلان رسميًا عن موعد انتهاء فعاليات الموسم وهو حتى 18 يوليو القادم.

أماكن فعاليات موسم جدة

تم الإعلان رسميًا عن أماكن فعاليات موسم جدة، بعضها قد استضافت النسخة الأولى منه وهي عبارة عن العديد من الوجهات الرئيسية حول جدة، وهي: