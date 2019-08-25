"ترامب" يتسبب بتجريد ملكة جمال نيفادا من لقبها.. إليكم القصة كاملة

قررت لجنة مسابقة ملكات جمال الولايات المتحدة تجريد "كاتي جو ويليامز" من لقب ملكة جمال ولاية نيفادا بسبب مناصرتها للرئيس "دونالد ترامب".

وفي التفاصيل، نشرت "كاتي جو ويليامز"، محاربة سابقة في الحرس الوطني الأمريكي برتبة رقيب، سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أبدت فيها أيدت فيها السياسة الأمريكية الحالية وتنتقد فيها الحزب الديموقراطي.

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وكتبت "وليامز" (29 عامًا) في إحدى التغريدات: "دونالد ترامب هو أفضل رئيس أمريكي منذ رونالد ريغان. ليس عليك أن توافقني، ولكن اعلم إنك على خطأ"، وقالت في تغريدة أخرى: "لو أطلق الديمقراطيون اليساريون عليك لقب العنصري، قد يكون السبب أنك تتحدث بمنطقية، وليس لديهم رد عقلاني لك".

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كما ظهرت "وليامز" في صورة أخرى مُرتدية قبعة كتب عليها عبارة "ترامب 2020"، معبرة بها عن مساندتها له في الانتخابات الأمريكية القادمة.

ولم تستمع لجنة مسابقة ملكات جمال الولايات المتحدة لاحتجاجات "وليامز"، وأصرت على تجريدها من اللقب.

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وردًا على انتقادات وليامز، ذكرت متحدثة باسم مسابقة ملكة جمال أميركا: "وليامز تحرّف الوقائع، صفحتها على فيسبوك أصبحت منصة للآراء السياسية، بينما يجب أن تكون خالية تمامًا من أي محتوى سياسي".

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ويصر منظمو مسابقات ملكات الجمال في أمريكا على أن تبتعد المتسابقات عن إبداء آرائهن السياسية في وسائل الإعلام.

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