ترامب يفاجئ الجميع بتصفيفة شعر جديدة.. ما رأيك في إطلالته؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بسبب تسريحة الشعر التي اعتمدها أثناء زيارته للكنيسة الانجيلية في ماكلين بولاية فرجينيا يوم الأحد الماضي.

وعلى الفور، انتشرت التعليقات الساخرة على إطلالة "ترامب" في تغريدات اجتاحت تويتر.

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فيما أعلن البيت الأبيض إن زيارة "ترامب" للكنيسة من أجل الصلاة على أرواح ضحايا إطلاق النار الجماعي المميت يوم الجمعة في فيرجينيا بيتش.

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وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "ترامب" قام بزيارة مفاجئة للكنيسة، بعد جولة من الجولف فى ملعب قريب، الأمر الذي دفع البعض الى القول بأن قبعة الجولف التي كان يرتديها هي السبب وراء ظهوره بهذه التسريحة الجديدة والبعيدة كل البعد عن أسلوبه الشائع في تصفيف شعره.

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بينما تكهن آخرون بأنه ربما كان تحولًا قبل رحلة الرئيس إلى المملكة المتحدة التي بدأت الإثنين.

وامتدت موجة الجدل إلى منصة ترامب المفضلة للتواصل الاجتماعي، وقارن مستخدمون تسريحته ببعض المشاهير ونجوم هوليوود.

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وقد شبّه رواد "تويتر" الرئيس الأمريكي بشخصية "جوردون جيكو" من فيلم "وول ستريت" التي جسدها الممثل "مايكل دوغلاس".

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