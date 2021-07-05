تركيا تعثر على أقدم "إيموجي مُبتسم" في العالم.. شاهد الصور

اكتشف فريق من علماء الآثار الأتراك والإيطاليين ما يمكن أن يكون أقدم رمز تعبيري "إيموجي-Emoji" مبتسم في العالم في واحدة من أهم المدن القديمة في العالم "كركاميش"، الواقعة في مقاطعة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا على طول الحدود التركية مع سوريا.

وقال "نيكولو مارشيتي"، الأستاذ في جامعة بولونيا الذي يقود أعمال التنقيب في المدينة القديمة أن كركاميش كانت واحدة من المدن الحثية (الإمبراطورية كانت أوج قوتها في أواسط القرن الرابع عشر قبل الميلاد تحت حكم سوبيلوليوما الأول) الرئيسية في عام 2000 قبل الميلاد.

وأشار "مارشيتي" الى أنه خلال أعمال التنقيب هذا الموسم وجد الفريق العديد من المزهريات والأواني القديمة في موقع المقبرة.

وقال: "واحدة من أكثر النتائج إثارة للاهتمام في هذا الموسم كان إبريق عليه رمز تعبيري مبتسم، الذي يعود تاريخه إلى 1700 قبل الميلاد، لشرب الشربات، وهو مشروب حلو".

وتابع: "ربما وجدنا أقدم رمز تعبيري مبتسم، لا نعرف لأي غرض رسم الحرفيون هذا الرمز على الإبريق لكننا نطلق عليه ابتسامة" مشيرًا الى أنه سيتم نقل الإبريق الى متحف غازي عنتاب للآثار.

وأكمل الفريق الجزء الأول من أعمال التنقيب التي استمرت لسبعة مواسم في كركاميش الأسبوع الماضي.

وتم تنفيذ الحفريات التي بدأت في 2 مايو من هذا الموسم بواسطة فريق مؤلف من 25 خبيرًا مع التركيز بشكل خاص على موقع المكان وموقع التلال، وتم الآن حماية المنطقة بأكملها حتى سبتمبر، حيث تم تنفيذ أعمال الحفر.

وعلى الرغم من الحرب الأهلية في سوريا، اكتشف علماء الآثار على الجانب التركي من كاركاميش المتاخمة للحدود منحوتات وفسيفساء وغيرها من القطع الأثرية في أمان نسبي.