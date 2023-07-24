تركيا: فيديو حساس لرجل يسحل امرأة بالشارع ويضربها ثم يسحبها لسيارته

البوابة - شهدت منطقة إسنيورت في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول التركية موقفًا مروّعا حين أقدم شخص مجهول على ضرب فتاة كان يتجادل معها وسط الشارع العام إلى أن أغمي عليها قبل أن يقوم بسحلها وإجبارها على ركوب الحافلة الصغيرة المتوقفة على حافة الطريقة.

وبحسب تقارير محلية في تركيا، فقد وقع الحادث المروّع صباح اليوم الاثنين، 24 يوليو، في حي بيري ريس بمنطقة إسنيورت، حين أقدم الشخص المجهول على تعنيف الفتاة وضربها حتى فقدت الوعي، وكي يتمكن من إدخالها في الحافلة المتوقفة أضطر إلى سحلها الأمر الذي أدى إلى كشف جسدها.

وتم تسجيل الموقف المروّع من قبل سكان الحي بكاميرا هواتفهم المحمولة، الذين هددوا الشخص المعتدي بالاتصال بالشرطة لكنه تجاهل تهديداتهم وقام بشتمهم.

ويُسمع في الفيديو المتداول صوت الرجل المعتدي وهو يهدد المصور: "ماذا تفعلين؟ سآتي لك صباح الغد" ثم هرب من مكان الحادث.

وذكرت التقارير المحلية بأن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها في الحادثة، وأعلن القبض على المشتبه به وهو قيد التحقيق.

وفي بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، قال حاكم إسطنبول داود غول، "إن الشخص الذي استخدم العنف ووجه التهديدات في وسط الشارع في منطقة إسنيورت تم القبض عليه واحتجازه من قبل شرطتنا، يمكنكم التأكد من أنه سينال العقوبة التي يستحقها".

فيديو سحل فتاة في تركيا