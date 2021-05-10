تزامنًا مع العيد..السعودية تُعلن عن بروتوكولات احترازية لصالونات الحلاقة الرجالي (تفاصيل)

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن بروتوكولات احترازية جديدة خاصة بصالونات الحلاقة الرجالي، وذلك خلال الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع في محاربة وباء كورونا العالمي.

وفي التفاصيل، جاء في البروتوكولات مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها وهي: أولًا، يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع الانتظار داخل المحل ويجب تعطيل كراسي الانتظار.

أيضًا يجب تنظيم فترة العمل وتوفير جداول زمنية مرنة للموظفين وتقليل عدد الأشخاص في جميع الأوقات، وذلك لمنع التجمع داخل المحل، إلى جانب التشديد أيضًا على نظافة العاملين، بحيث يتم غسل اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية.

ومن ضمن البروتوكولات الأخرى هي السماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال، كما تم منع تقديم الأطعمة داخل محلات الحلاقة. وتم التعميم على أخذ بيانات الزبائن بشكل إلزامي وذلك للرجوع لها في حال التقصي الوبائي، كما تم التوصية باستخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميل.

في حين أن آخر البروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نص على "تقديم الخدمة لكل عميل من قبل عامل واحد، بحيث يمنع التناوب في تقديم الخدمة من قبل أكثر من عامل، والاقتصار على حلاقة الذقن والرأس وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام الفتلة لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه إلى حين إشعار آخر".

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