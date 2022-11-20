تزامنًا مع كأس العالم .. صورة ميسي ورونالدو لصالح لوي ڤيتون تُشعل وسائل التواصل

يبدو أن المنافسة الثنائية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، قد تحولت إلى تعاون "عبقري" صنعته دار الأزياء والسلع الفاخرة "لوي فيتون" من أجل الترويج لمجموعتها الجديد.

وتحت عنوان "الانتصار حاله فكرية"، نشرت علامة الأزياء الفرنسية الفاخرة صورة جمعت أكثر لاعبي كرة القدم تنافسًا وموهبة، ميسي ورونالدو، قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بمشاركة المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي.

وظهر الثنائي، ميسي ورونالدو، في الصورة التي أعادا نشرها عبر حسابيهما على تطبيق "إنستغرام" وهما يلعبان الشطرنج على حقيبة بنقش Damier الأيقونية الخاص بالدار أزياء "لوي فيتون"، والتي تعني باللغة العربية "رقعة الشطرنج".

واستخدم الثنائي، ميسي ورونالدو، في الصورة مربعات الحقيبة الفاخرة كمساحة للعب وتنقل قطعهما وتحقيق الفوز بعيدًا عن المستطيل الأخضر الذي اشتهرا فيه وحققا داخله نجاحات مبهرة دخلا فيها التاريخ.

وذكرت دار "لوي فيتون" بأن الصورة "التاريخية" التقطت بعدسة المصور الشهير آني ليبوفيتز الذي حظي بشهرة واسعة بعدما التقط هذه الصورة قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس العالم.

ولم تذكر الدار ما إذا كان هذا التجمع "الأسطوري" سيكون لمرة واحدة أو بداية لتعاون مشترك مع ميسي ورونالدو.

ميسي ورونالدو في كأس العالم 2022

يستعد الثنائي، رونالدو وميسي، الآن لكأس العالم في قطر، لكن هناك شكوك حول لياقتهما مع تساؤلات متزايدة حول لياقة ليونيل ميسي الذي يتدرب حاليًا بمفرده بعيدًا عن فريقه. (حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية)

وبحسب جدول مباريات بطولة كأس العالم، لن يلعب أي من الفريقين - الأرجنتين والبرتغال - حتى يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره السعودي يوم الثلاثاء المقبل، 22 نوفمبر، فيما سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الغاني يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر.

كما بدأت المخاوف بشأن لياقة رونالدو في الظهور، حيث غاب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عن مباراة الإحماء ضد نيجيريا بسبب اضطراب في المعدة يوم الخميس.

سواء كنت من مشجعي ميسي أو رونالدو، كلاهما من أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا في الجيل الحالي، مع اعتبار أن رونالدو أفضل هداف في العالم، حيث سجل 807 أهدافًا طوال مسيرته اللامعة، فيما حصل الساحر الأرجنتيني بسبع كرات ذهبية مقابل خمسة من رونالدو.

كما حصل رونالدو على عدد أكبر من الكؤوس الأوروبية ، لكن خلال الفترة التي قضاها في الليغا، كان نجم برشلونة السابق هو الذي حصد المزيد من البطولات الإسبانية.