"تزوّج أو ادفع".. مقترح ضريبة العُزّاب يثير جدلًا في إيران

أثار مُقترح طرحه رجل دين إيراني لجعل الزواج إلزاميًا وفرض ضرائب على أولئك الذين يرفضون بناء أسرة جدلًا عارمًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيما ألقى الكثير عشرات النكات حول هذا الموضوع.

وفي مذكرة بعنوان "اقتراح قوانين جديدة للبرلمان والإدارة لتشجيع الزواج" اقترح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي أن يكون الزواج إلزاميًا في إيران وأن أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين يجب أن يواجهوا العواقب وأن يدفعوا الضرائب.

اگر ازدواج رو مثل خرید خودرو قرعه کشی کنند چی ؟!#ازدواج_اجباری pic.twitter.com/k9tmbhLFYc — سید نورالدین فاطمی (@seyednourfatemi) June 7, 2020

وأكد إدريسي في مذكرته: "الزواج يجب أن يصبح إلزاميًا، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب".

كما اقترح إدريسي أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعيق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عامًا، علاجًا مجانيًا، فيما يتم منعهم من الزواج إن كانوا يعانون أمراضًا لا يرجى شفاؤهم منها.

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كما اقترح رجل الدين حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد أو التدريس في الجامعات، في حين دعا الحكومة إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.

والأحد الماضي، نقل راديو "فاراد" عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قوله إن التحقيقات تظهر أن الإجراءات الحكومية المتخذة لرفع معدل الخصوبة في إيران "ليست كافية".