تسجيل أول إصابة في الجبل الأسود.. "كورونا" يغطي القارة الأوروبية بالكامل بشكلٍ رسمي

أعلنت الجهات الرسمية في جمهورية الجبل الأسود، الوقاعة جنوب أوروبا، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" في البلاد، وبذلك يكون الفيروس قد انتشر في كافة أنحاء القارة العجوز.

وأعلنت الحكومة في الجبل الأسود في بيان رسمي الثلاثاء، 17 مارس 2020، أن الفيروس تم رصده لدي سيدتين، سبق وأن سافرتا إلى دول تفشى فيها الوباء.

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وقال رئيس الوزراء "دوسكو ماركوفيتش" في مؤتمر صحفي، إن حالة المصابتين مستقرة.

وأكد "ماركوفيتش" أنه لا داعي للهلع غير المبرر، وأشار إلى اتخاذ السلطات العديد من التدابير لمنع انتقال الفيروس إلى البلاد، خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن الجبل الأسود كانت الدولة الوحيدة في القارة الأوروبية التي لم يصلها الفيروس، قبل الإعلان عن تلك الإصابتين.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 197 ألفًا في 163 دولة وإقليمًا، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

الجبل الأسود

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الجبل الأسود أو مونتينيغرو تقع في جنوب أوروبا، وكانت إحدى الدول الاثنتين المشكلتين لاتحاد صربيا والجبل الأسود. في 21 مايو 2006 جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيّد الانفصال 55.5%.

تبلغ مساحتها حوالي 13812 كم2 وعدد سكانها حوالي 650,000 نسمة، وعاصمتها بودغوريتسا (تيتوغراد سابقاً)، وعدد سكانها 117,875 نسمة.

الجبل الأسود هي إحدى جمهوريتي يوغوسلافيا الجديدة، بعد أن استقلت عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق أربعٌ من جمهورياته الست، ما بين عامي 1991م و1992م، وبذلك اقتصرت يوغوسلافيا على جمهوريتين فقط هما صربيا والجبل الأسود. وتم إعلان استقلال دولة الجبل الأسود في 3 حزيران/ يونيو 2006.

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