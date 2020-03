حب الموسيقى يطغى على الحزن.. إيطاليون يواجهون شبح "كورونا" بالأغاني

بالأغاني والموسيقى على شرفات منازلهم.. إيطاليون يواجهون شبح "كورونا"

بعد انتشار فيروس "كورونا المُستجد" في القارة الأوروبية وتحوّل إيطاليا الى ثاني أكبر بؤرة في العالم، أجبرت السلطات أكثر من 60 مليون شخص على البقاء في المنازل كإجراء احترازي للمواجهة الفايروس المميت.

ورغم الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، إلا أن حب الموسيقى طغى على حالة الحزن التي تعيشها البلاد بسبب الوباء الذي أجبر سكانها على البقاء في منازلهم، إذ وجد السكان في مدن مختلفة من البلاد في الغناء بشكل جماعي من شرفات منازلهم طريقة مبتكرة للتخفيف من الضغوط التي يعيشونها.

لكن هذا لم يمنع الإيطاليين في مدن البلاد المختلفة، من تجاهل المخاوف من انهيار نظامهم الصحي، والغناء بشكل جماعي من شرفات منازلهم.

People sing in solidarity during the #Coronavirus quarantine in Naples - Italy pic.twitter.com/qhRdVsrL6O