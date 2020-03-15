حب الموسيقى يطغى على الحزن.. إيطاليون يواجهون شبح "كورونا" بالأغاني

بالأغاني والموسيقى على شرفات منازلهم.. إيطاليون يواجهون شبح "كورونا"

بعد انتشار فيروس "كورونا المُستجد" في القارة الأوروبية وتحوّل إيطاليا الى ثاني أكبر بؤرة في العالم، أجبرت السلطات أكثر من 60 مليون شخص على البقاء في المنازل كإجراء احترازي للمواجهة الفايروس المميت.

الإيطاليون يغنون ويرقصون على شرفات المنازل تحديا للكورونا 🙏❤#الكورونا pic.twitter.com/nndSJSr0P2 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 14, 2020

ورغم الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، إلا أن حب الموسيقى طغى على حالة الحزن التي تعيشها البلاد بسبب الوباء الذي أجبر سكانها على البقاء في منازلهم، إذ وجد السكان في مدن مختلفة من البلاد في الغناء بشكل جماعي من شرفات منازلهم طريقة مبتكرة للتخفيف من الضغوط التي يعيشونها.

لكن هذا لم يمنع الإيطاليين في مدن البلاد المختلفة، من تجاهل المخاوف من انهيار نظامهم الصحي، والغناء بشكل جماعي من شرفات منازلهم.

People sing in solidarity during the #Coronavirus quarantine in Naples - Italy pic.twitter.com/qhRdVsrL6O — Richie Holland (@MrRJHolland) March 13, 2020

صور هذا الفيديو في مدينة سيينا الإيطالية جنوبي البلاد، ويغني الناس من داخل منازلهم أغنية محلية مشهورة تقول:

وبينما تنام سيينا، كل شيء صامت والقمر ينير الأبراج.

فلتعيشي طويلا يا سيينا، يا أجمل من كل مدينة.

ومثل أهالي سيينا، غنى أهالي نابولي لبث الحياة في شوارعهم التي خلت من المارة بشكل ربما لم تشهده هذه المدينة المزدحمة طوال تاريخها، إلا بشكل نادر.

ومن مدينة تراباني في صقلية، يعزف هذا الشاب الإيطالي معزوفة على البوق لرفع معنويات الأهالي المجبرين على ملازمة منازلهم.

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