تضامن مع الحقوقية الأردنية هالة عاهد بعد تعرضها للتجسس عبر بيغاسوس

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة للتضامن مع المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد بعد تعرض هاتفها للاختراق عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وكشف تقرير خاص لمنظمتي "اكساس ناو" و"فرونت لاين ديفندرز" أن جهات رسمية، لم تسمها، تقف وراء عملية اختراق هاتف المحامية الأردنية هالة عاهد معتبرة أن نشاطاتها الحقوقية قد أزعجت السلطات.

تقرير يشير لتعرض هاتفي لتجسس برنامج بيغاسوس الاسرائيلي، من هي الجهة التي استخدمت هذا البرنامج لاختراق هاتفي وانتهاك حرمة حياتي الخاصة ؟! https://t.co/gP7JCLuctP — هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) January 17, 2022

وتفاعل النشطاء في الأردن مع أنباء اختراق هاتف المحامية بإطلاق حملة تضامنية عبر عدة وسوم على موقع التدوين "تويتر" ومنها: "هالة_عاهد"، و“#لا_لاختراق_الخصوصية"، و”#متضامنون_مع_هاله_عاهد"، و”#مستمرون_حتى_استرداد_الحقوق للتعبير عن رفضهم".

متضامنات مع الأستاذة #هالة_عاهد في وجه هذا الاعتداء الصارخ على حياتها الخاصة وخصوصية موكلاتها وموكليها ، ونطالب الجهات المسؤولة بتقديم تفسيرات واضحة لما حدث ، المنافي تماماً للدستور الأردني ، وحيث أن جهة التجسس ما تزال غير معروفة وهو ما يهدد أمننا كأردنيات وأردنيين. pic.twitter.com/NgmaJ4UiLY — Takatoat- تقاطعات (@takatoat) January 17, 2022

متضامن من الأنشطة الحقوقية والمحامي المحترمة #هالة_عاهد https://t.co/kucFMt1UiE — Huda Khamis (@Huda52875) January 17, 2022

وعبر النشطاء عن رفضهم لانتهاك حقوق الإنسان وقمع النشطاء والصحفيين من خلال التجسس على هواتفهم الشخصية، وذكروا بأن هالة عاهد عرفت بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة وحقوق العمّال وحرية التجمّع السلمي في الأردن.

واعتبر النشطاء أن الهدف من الوسم هو تسليط الضوء على الشعور المتزايد بالمراقبة ضد النشطاء والناشطات في منطقة الشرق الأوسط.

كل التضامن مع الأستاذة #هالة_عاهد .. لا غرابة فيما جرى إذا ما عرفت صاحبة المواقف الثابتة في الدفاع عن الحقوق والحريات وانحيازها للعدالة وتقدمها للصفوف الأولى مهما كان الثمن.. انتهاك خصوصيتها ببرنامج تجسس يرعاه الاحتلال يثبت عظم الدور والأثر ✊ @Hala_Deeb pic.twitter.com/flUwXmaMUE — #مع_المعم Raid Subaih (@Raid_Subaih) January 18, 2022

كما ذكر النشطاء أن للمراقبة تأثير مروّع على النساء بشكل خاص نظرًا لاستغلال معلوماتهن الشخصية كسلاح ضدهن عن طريق برامج التجسّس بهدف التهديد والمضايقة وتشويه صورة وسمعة المستهدفات.

كما كشف التقرير بأن هاتف الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، قد تعرض لاختراق باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة “إن أس أو”.

من هي هالة عاهد؟

محامية مزاولة، مدربة، باحثة ومدافعة عن قضايا حقوق الإنسان وتحديدًا حقوق المرأة.

عضو في اتحاد المرأة الاردنية.

عملت مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية للدفاع عن حقوق المرأة وحقوق العمّال.

عضو في فريق قانوني يُدافع عن نقابة المعلّمين الأردنيين، إحدى أكبر النقابات العمّالية في الأردن.

اكتسبت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعها عن سجناء الرأي في الأردن.

ترأّست اللجنة القانونية لاتحاد المرأة الأردنية وتواصل الدفاع على النساء الضحايا.

من هي ابتسام الصايغ