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تضامن مع الحقوقية الأردنية هالة عاهد بعد تعرضها للتجسس عبر بيغاسوس

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:20
هالة عاهد (الصورة: رويترز)
هالة عاهد (الصورة: رويترز)

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة للتضامن مع المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد بعد تعرض هاتفها للاختراق عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

وكشف تقرير خاص لمنظمتي "اكساس ناو" و"فرونت لاين ديفندرز" أن جهات رسمية، لم تسمها، تقف وراء عملية اختراق هاتف المحامية الأردنية هالة عاهد معتبرة أن نشاطاتها الحقوقية قد أزعجت السلطات.

وتفاعل النشطاء في الأردن مع أنباء اختراق هاتف المحامية بإطلاق حملة تضامنية عبر عدة وسوم على موقع التدوين "تويتر" ومنها: "هالة_عاهد"، و“#لا_لاختراق_الخصوصية"، و”#متضامنون_مع_هاله_عاهد"، و”#مستمرون_حتى_استرداد_الحقوق للتعبير عن رفضهم".

وعبر النشطاء عن رفضهم لانتهاك حقوق الإنسان وقمع النشطاء والصحفيين من خلال التجسس على هواتفهم الشخصية، وذكروا بأن هالة عاهد عرفت بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة وحقوق العمّال وحرية التجمّع السلمي في الأردن.

واعتبر النشطاء أن الهدف من الوسم هو تسليط الضوء على الشعور المتزايد بالمراقبة ضد النشطاء والناشطات في منطقة الشرق الأوسط.

كما ذكر النشطاء أن للمراقبة تأثير مروّع على النساء بشكل خاص نظرًا لاستغلال معلوماتهن الشخصية كسلاح ضدهن عن طريق برامج التجسّس بهدف التهديد والمضايقة وتشويه صورة وسمعة المستهدفات.

كما كشف التقرير بأن هاتف الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، قد تعرض لاختراق باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة “إن أس أو”.

من هي هالة عاهد؟

  • محامية مزاولة، مدربة، باحثة ومدافعة عن قضايا حقوق الإنسان وتحديدًا حقوق المرأة.
  • عضو في اتحاد المرأة الاردنية.
  • عملت مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية للدفاع عن حقوق المرأة وحقوق العمّال.
  • عضو في فريق قانوني يُدافع عن نقابة المعلّمين الأردنيين، إحدى أكبر النقابات العمّالية في الأردن.
  • اكتسبت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعها عن سجناء الرأي في الأردن.
  • ترأّست اللجنة القانونية لاتحاد المرأة الأردنية وتواصل الدفاع على النساء الضحايا.

من هي ابتسام الصايغ

  • بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
  • تعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تُكافح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

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كلمات دالة:هالة عاهدالأردنمنظمة حقوق الإنسانابتسام الصايغفرونت لاين ديفندرز

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