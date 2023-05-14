تطورات صادمة في قضية موكا حجازي

البوابة - عادت قضية نجمة تيك توك المصرية نانسي أيمن، المعروفة بـ موكا حجازي ، إلى الواجهة مجددًا ودخلت دائرة اهتمامات متابعي وسائل التواصل الاجتماعي مرة ثانية بعدما رفضت محكمة جنح النقض الطعن الذي قدمته على حكم حبسها لمدة عام.

وأيّدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر أمس السبت الحكم الصادر بحق موكا حجازي بحسبها لمدة عام بعد اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مردود مادي.

القبض على موكا حجازي

وبدأت قصة موكا حجازي في أروقة المحاكم منذ عامين تقريبًا، حين شنت السلطات المصرية حملة ضد فتيات السوشال ميديا وتحديدًا فتيات الـ"تيك توك"، بعد اتهامهن بالترويج للرذيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مردود مادي.

وخلال التحقيقات بالقضية، واجهت موكا حجازي اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها بشكلٍ علني، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعي، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.

وفي يونيو 2022، خلص التحكيم القضائي الصادر عن محكمة أحداث الطفل بالجيزة بحبس موكا لمدة عام، وهو ما دفع محاميها مينا ناجي إلى التقدم بطلب استئناف.

وفي مايو 2022، أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا لمدة عام.

موكا حجازي تعترف بجريمتها

وكانت موكا قد اعترفت خلال التحقيقات بأنها أنشأت مجموعة من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب) بهدف نشر صور ومقاطع فيديو بهدف تحقيق الربح والثراء السريع.

كما اعترفت موكا خلال التحقيقات ممارستها الأعمال المنافية للآداب، حيث كانت تذهب إلى منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم، أحيانًا بمقابل مادي، وأحيانًا أخرى بدون مقابل.

من هي موكا حجازي