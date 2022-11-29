تعرف على "شيطان بالنسياغا".. العقل المدبر لجلسة تصوير إباحية الأطفال

ما تزال العلامة التجارية الفاخرة بالنسياغا – Balenciaga تواجه الكثير من الانتقادات بسبب حملتها الإعلانية الأخيرة لمجموعة ربيع/صيف 2023 "المروّعة" لما تضمنته من رسائل شاذة تروج لـ"العبودية" و"ممارسة الجنس مع القُصر" و"البيدوفيليا" وكذلك لـ"اغتصاب الأطفال".

وفي الوقت الذي قدمت فيه علامة بالنسياغا اعتذارها من الحملة الإعلانية وقامت بحذف الصور، تملص المصوّر الإيطالي "غابرييل غاليمبرتي" من مسؤوليته نافيًا أن يكون له دور في الحملة الإعلانية غير التصوير وأن ما قام به هو فقط تسليط الضوء على "المشهد المحدد" سابقًا من قبل دار الأزياء.

فضيحة بالنسياغا

وفتحت فضيحة بالنسياغا الباب مجددًا أمام "نظرية بيتزاغيت" التي تورط بها نخبة عالمية من رجال الفن والسياسة والرياضة والسوشال ميديا باختطاف الأطفال واستهدافهم لأمور جنسية واستخراج حمض نادر منهم للحصول على الشباب الدائم.

اليوم توجهت الأنظار إحدى مصممات الأزياء في بالنسياغا، وتدعى "لوتا فولكوفا - Lotta Volkova" حين لاحظ متابعيها على تطبيق "إنستغرام" العديد من الصور التي تحمل رموز "مريبة" مرتبطة بالسادية والماسوشية وتشير إلى نوع من التفضيلات الجنسية التي تتعلق بالتمتع بالسيطرة الجسدية والتحكم النفسي والألم، الأمر الذي جعلها في مرمى نيران الانتقاد.

لوتا فولكوفا

وقبل أن تقوم "فولكوفا"، المولودة في روسيا، بجعل حسابها على "إنستغرام" خاص، تمكن النشطاء من إعادة نشر الصور التي كانت على حسابها والتي وصفها كثيرون بـ"المروعة".

وقال كثيرون أن الصور التي نشرتها "فولكوفا" جعلت أصابع الاتهام تحوم حولها وبأنها “العقل المدبر” لجلسة التصوير الأخيرة التي أثارت زوبعة على المستوى العالمي خاصة وأنها قد انضمت لعلامة بالنسياغا منذ عام 2014.

وأظهرت الصور مشهد مروعة ذات مدلولات شيطانية تروج لـ"ممارسة الجنس مع الأطفال" وتقديمهم كقرابين لآلهة BAAL المعروف بـ"إلهة الخصوبة".

وأشار أحد المعلقين إلى أن "فولكوفا" كانت قد عملت على نطاق واسع مع علامات تجارية مثل Vogue و Adidas و Balenciaga و Chanel و Jean Paul Gaultier وغيرها الكثير.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن مدى إعجاب لوتا بالصور الفوتوغرافية التي تصور الأطفال إما في حالة الألم أو العبودية أو بصور ذات طبيعة مماثلة.

كما سلط معلق آخر الضوء على هوس "فولكوفا" بالدمى الدببة، في إحدى اللقطات، كان الدبدوب في وضع "مخترق" فيما ظهر آخر وهو يقوم بشم منطقة حساسة من جسد إحدى الفتيات.

كما شارك المستخدم لقطات من حساب "فولكوفا" على إنستغرام الذي يدور حول BDSM التي تشير إلى المازوخية والسادية.

ووصف أحد المغردين مصممة الأزياء "فولكوفا" بأنها "شيطان بالنسياغا"