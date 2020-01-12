تغريدات "مُسيئة" تجبر قناة سعودية على فصل مُعلقة رياضية.. ما علاقة "داعش"؟

أصدرت قنوات الرياضية التابعة للتلفزيون السعودي الرسمي قرارًا بإيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش بعد أن أثارت الجدل في تغريدة وصفت بـ"المُسيئة" بحق السعودية وشعبها.

وكتب مدير قنوات الرياضية غانم القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة ليوضح سبب ظهور ملش في أحد اللقاءات قبل مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميش الماضي.

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وكتب القحطاني مُغردًا: "تم إيقاف المذيعة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية، علمًا بأن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المُقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم".

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وبرر مغردون على "تويتر" السبب الذي أثار غضبهم لظهور ملش على القناة السعودية هو "إساءة سابقة كانت قد كتبتها ملش عبر حسابها الرسمي على تويتر سابقًا".

وأطلق مغردون سعوديون وسم "#المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية" أعادوا خلاله نشر تغريدات كانت قد كتبتها ملش عام 2016 هاجمت فيها السعودية ووصفت شعبها بـ"الدواعش" بعدما أعادت نشر خبر يفيد "بأن طفلًا سعوديًا يهدد معلمات بالذبح بعد إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين الى النساء". (حسب تغريدات ملش)

#المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية

الفلسطينية رزان ملش التي تصف السعوديين بالدواعش والسعودية بالتخلف وتقول ان السعودية تقصف اليمن ، تطل علينا من خلال قنواتنا الرسمية .. !!

المسؤول عن التعاقد عن مثل رزان هل كلف على نفسه وزار حسابها قبل ان يتعاقد معها !

كفاكم استفزازاً لوطنيتنا .. pic.twitter.com/FjEjRIS45m — سلمان البديني .. (@twaqee3) January 9, 2020

وكان ظهور ملش كمراسلة لـ"القنوات الرياضية" من مدريد، على هامش تغطية خاصة لمجريات مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني قد أثار استياء الشعب السعودي وهو ما دفعهم على تدشين الوسم وإعادة نشر تغريداتها السابقة.

#المسييه_رزان_ملش_علي_الرياضيه

تصفنا بالرجعيه والتخلف وتباً لنا!!!!

وعندفلوسنا دراهمنا سال لعابها المهم الفلوس هلمتسلقه🤔

الشرهه على اللي كل ساقط عدو للوطن يوظفونه

عليها من الله ماتستحق هلوقحه

ومن وظفها الله يفضحه امام المسؤولين هالخروف👌 pic.twitter.com/UjwoAGwUnj — مهااااوي 👈 وطنجيه🇸🇦 (@mhawy222222) January 10, 2020

ولُعبت مباراة السوبر الإسباني في استاد ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية، وانتهت لصالح أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين لبرشلونة.

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