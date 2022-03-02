تغريدة تجرد ملكة جمال سريلانكا من لقبها .. ما القصة؟

أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال سريلانكا للسيدات عن تجريد صاحبة اللقب لعام 2021 لنشرها سلسلة من التغريدات اتهمت فيها مسابقات عالمية بـ"الفساد".

وقال منظمو المسابقة أن ملكة جمال سريلانكا للسيدات لعام 2021 "بوشبيكا دي سيلفا" كتبت سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" اتهمت فيه حكام مسابقة "ملكة جمال العالم للسيدات" بأنهم تعرضوا لتأثيرات غير مناسبة.

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال سريلانكا، إنه جرى تجريد "دي سيلفا" من لقبها لأن التهم التي وجهتها لحكام المسابقة العالمية، "شوهت سمعة سريلانكا أمام العالم".

وجاء في بيان صادر عن منظمة ملكة جمال سريلانكا: "نعتقد أن سلوك السيدة بوشبيكا دي سيلفا، حاملة لقب السيدة 2021 سريلانكا، يعد انتهاكًا خطيرًا من الانضباط والمعايير الأخلاقية المتوقعة من ملكة الجمال أو الأهم من سفيرة تمثل بلدها في المحافل الدولية”.

وأضاف البيان: "تم منع دي سيلفا من الاستمرار في استخدام لقبها الجمالي في أي نشاط ترويجي".

وكانت "دي سيلفا" قد تصدرت عناوين الصحف في أبريل، عندما فازت باللقب الجمالي السريلانكي، لكن بينما كانت على خشبة المسرح انتزعت "كارولين جوري"، حاملة اللقب المنتهية ولايتها، تاج دي سيلفا.

وادعت "جوري" أن ملكة جمال سريلانكا الجديدة لم تكن مؤهلة لأنها كانت مطلقة.