بحجة الطلاق.. إصابة ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات في شجار أثناء تتويجها

أصيبت الفائزة بلقب ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات "بوشبيكا دي سيلفا" بجروح في الرأس بعد تعرضها لهجوم عنيف من قبل الملكة السابقة في المسابقة التي أقيمت على مسرح "نيلوم بوكونا ماهيندا راجاباكسا" في كولومبو يوم الأحد الماضي.

وأثناء تتويج الملكة "بوشبيكا" باللقب أمام ملايين المشاهدين، اعتلت حاملة اللقب في 2019 "كارولين جوري" منصة المسرح وأمسكت الميكروفون لتزعم أن "بوشبيكا" مطلقة وبالتالي لا تستحق اللقب.

ولم تكتفِ "كارولين" بهذا الأمر، بل هاجمت "بوشبيكا" وقامت بانتزاع التاج بطريقة عنيفة متسببة بجروحٍ لها في رأسها نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وبعدها، انتزعت "كارولين" التاج الذهبي من رأس "بوشبيكا" ووضعته على رأس الفائزة بمركز الوصيفة، ما تسبب في حالة من البكاء والفوضى.

وقالت "كارولين"، الحائزة أيضًا على لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات، للجمهور: "توجد قاعدة تمنع النساء اللاتي تزوجن وأصبحن مطلقات من المشاركة في المسابقة، لذلك فالتاج يذهب إلى الفائزة بمركز الوصيفة".

وقد مُنحت ملكة الجمال "بوشبيكا"(31 عامًا) لقب 2020/2021 خلال الحفل الذي تم بثه أيضًا على التلفزيون الوطني يوم الأحد.

ومنذ ذلك الحين أعيدت الجائزة إلى "بوشبيكا" بعد أن أكد منظمو الحدث أنها ليست مطلقة وقدموا اعتذارًا رسميًا لها.

ونشرت "بوشبيكا"، التي تقول إنها منفصلة ولكنها ليست مطلقة، على صفحتها الرسمية على Facebook: "أعيش بشكل منفرد، لكن الطلاق لم يحدث".

كما زعمت أنها ذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الرأس بعد الحادث وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية بسبب الطريقة "غير المعقولة والمهينة" التي عوملت بها.

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