تفاصيل جديدة عن مفقودة الرياض.. ومرور أكثر من 24 ساعة على اختفائها

لا زال وسم "#مفقودة_الرياض" يتصدر قائمة الترند على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بتغريدات تطالب بالبحث عن فتاة فقدت منذ يوم الأربعاء الماضي في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"مفقودة الرياض".

وبدأت القصة حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة قيل بأنها متغيبة عن منزل ذويها منذ يوم الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء، 4 أغسطس 2021، ولا يُعرف مكانها.

وتفاعل المغردون مع قصة الفتاة والتي تبين بأن اسمها الكامل هو "رانيا ابراهيم أحمد" وتبلغ من العمر 12 عامًا.

وعبر وسم "#مفقودة_الرياض" تداول عدد من المغردين بأن الفتاة المفقودة تحمل الجنسية المصرية وتعيش في حي حطين مع عائلتها.

وتفاعل نشطاء "تويتر" مع قصة مفقودة الرياض أملًا في إيصالها للجهات المختصة لدفعها للبحث عن الفتاة وأعادوا نشر رقم هاتف ذويها للتواصل معهم في حال تم العثور عليها أو يتعرف على شخصيتها.

أصدقاء قولدن، وصلنا عبر الخاص عن طفلة مفقودة تُدعى رانيا بحي حطين في الرياض ونتمنى منكم المساهمة في مساعدة أهلها بالنشر 🙏🏻#مفقودة_الرياض pic.twitter.com/Pov2ogZvez — قولدن دوز (@GoldenDose) August 5, 2021

حاليا :

يتم البحث عن طفلة مصرية عمرها 12 سنة اختفت في ظروف غامضة الساعة 4:15 في حي الحطين (قرب مخبز ركن القصيم)

من لديه كاميرات مراقبة يتفقدها او من رآها يتواصل على الارقام التالية

0538167927

0551036320



#مفقوده_الرياض pic.twitter.com/0Mjy5qm6kZ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 5, 2021

وأكد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أهمية تركيب كاميرات مراقبة في كافة الأماكن والطرقات السكنية للاستفادة منها حال فقد أثار أي شخص، فيكاد لا يمر شهر إلا ونسمع عن قصص مماثلة لأطفال تغيبوا عن منزل ذويهم.

وكتب أحد النشطاء على حسابه في "تويتر": "نتمنى ممن له إمكانيات لتركيب كاميرات المراقبة أن يفعل ويحتسب الأجر عند الله ويكون عونا لمجتمعه ورجال أمنه على ضبط وحفظ الأمن في ديارنا".

وتابع: "اللهم إنك أنت خير الحافظين فاحفظها بحفظك واكلأها بعنايتك وردها إلى والديها طيبة معافاة سليمة إنك على كل شيء قدير".

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من القضية، أشار عدد من المغردين الى أن السلطات السعودية تجري بحثًا مكثفًا لايجاد "مفقودة الرياض".

وكان وسمي "مفقودة حي السويدي" قد تصدر قائمة الترند السعودي قبل أسابيع للبحث عن الفتاة المفقودة "منيرة السليماني" حيث تم العثور عليها بعد ساعات وجرى تسليمها لقوات الأمن وإرسالها الى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

العثور على مفقودة حي السويدي بالرياض بصحة جيدة - https://t.co/hNXTrYqLzd pic.twitter.com/4NkQKCrqdP — الخرج اليوم (@kharjhome1) July 15, 2021

"علم الشواذ" على مسجد بالعملة المصرية الجديدة يثير غضبًا شعبيًا

بعد اعتناقه المسيحية.. الكويتي محمد المؤمن يختار اسمًا غريبًا له

عاريات برشلونة يطالبن بمنع الألعاب النارية لحماية الحيوان.. ورد السلطات صادم