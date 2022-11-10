تفاصيل جديدة في وفاة وكيل لاعبي مصر حازم الحديدي.. انتحار أم قدر؟

صدمة كبيرة يعيشها الشارع المصري بعد إعلان وفاة وكيل اللاعبين المصري الشهير حازم الحديدي إثر سقوطه من الطابق العاشر في عقار سكني بحي الدقي بمحافظة الجيزة وسط ادعاءات تخلصه من حياته لمروره بأزمة نفسية حادة.

ونعت الأوساط الرياضية في مصر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الكابتين الشهير الحديدي الذي عُرف بإدارة أعمال الكثير من لاعبي كرة القدم المصرية وأبرزهم عصام الحضري ومحمد بركات ومحمد ناجي "جدو" بالإضافة إلى سعد سمير ومحمد الشناوي وعمرو السولية ووليد سليمان.

حازم الحديدي (المصدر: تويتر)

وتساءل المغردون على منصة "تويتر" عما إذا كانت وفاة الكابتن حازم الحديد قضاء وقدر أم انتحار بعدما قالت مصادر مقربة منه إن الراحل كان يتردد على أطباء نفسيين منذ شهرين في محاولة منه للعلاج من أزمة نفسية حادة.

وفاة حازم الحديدي

تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا بالعثور على جثة داخل منور عقار سكني بشارح محي الدين أبو العز بحي الدقي بمحافظة الجيزة ليتوجه أفراد النيابة العامة إلى المكان من أجل إجراء المعاينة اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة تعود لـ حازم الحديدي لتبدأ تحقيقاتها الرسمية واستدعاء عائلته من أجل الاستماع إلى إفادتهم من أجل التأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وفاة حازم الحديدي

على الرغم من أن بيان الأجهزة الأمنية المصرية كشف أن وفاة الحديدي أتت بعدما رمى نفسه من الطابق العاشر إلا أن عائلته رفضت هذه الفرضية.

وكشفت ابنة خالة حازم الحديدي لوسائل إعلام محلية في مصر أن الكابتن الراحل كان شديد التعلق بابنه خديجة التي نقش اسمها على يده، كما كان من أنجح الشخصيات في عالم كرة القدم المصرية مستبعدة انتحاره.

واستبعدت ابنة خالة حازم الحديدي أن يكون أقدم على الانتحار، ورجحت في أن يكون قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وقوفه لاستنشاق الهواء أعلى سطح العقار السكني الأمر الذي أدى إلى سقوطه داخل المنور.

في حين قال محمد سعيد، صديق حازم الحديدي، لوسائل إعلام محلية في مصر، أن الكابتن الراحل كان قد أخبر عائلته بأنه ينوي التوجه إلى أحد الكافيهات من أجل احتساء القهوة لكنه أطال فترة الابتعاد عنهم الأمر الذي دفعهم للبحث عنه.

وعندما حاولت عائلته الاتصال بحازم تبين أنه ترك هاتفه الشخصي في المنزل قبل أن يعثروا على حثته داخل المنور محطمة وغارقة بالدماء.

موعد جنازة حازم الحديدي

قالت أسرة وكيل اللاعبين حازم الحديدي أن موعد الجنازة سيكون بعد ظهر اليوم وسيصلى عليه في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.