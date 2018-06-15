اختيار الشناوي أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروغواي

محمد الشناوي

حصل حارس المرمى محمد الشناوي على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده المصري أمام نظيره الأوروغوياني في افتتاح مباريات الفريقين بكأس العالم.

وقدم الشناوي أداءً كبيراً رغم خسارة فريقه بهدفٍ دون رد جاء في الوقت القاتل عن طريق خوسيه ماريا خيمينيز، ليحصل على لقب رجل المباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وتصدى الدولي المصري إلى 3 فرص خطيرة على مرماه من أصل 4، واستقبلت شباكه هدفاً واحداً لا يسئل عنه.

ويستعد منتخب مصر لثاني مبارياته ضمن المجموعة الأولى الثلاثاء القادم عندما يحل ضيفاً على نظيره الروسي.

ويحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة دون نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السعودية متذيل الترتيب، فيما يتصدر منتخب روسيا المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن نظيره الأوروغوياني.