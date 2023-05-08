تفاصيل مشوقة حول زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين ورجوة

البوابة - تستعد العائلة المالكة الأردنية للاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

ومع مرور ما يقارب الـ20 عامًا على آخر حفل زفاف ملكي كبير شهده الأردن بزواج الأمير حمزة من الأميرة نور في 2003، فمن المؤكد سيكون حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف محط أنظار الكثيرين خاصة بالنسبة لعشاق الأحداث الملكية.

وبهذه المناسبة، أعدت المواقع الإخبارية والمجلات العالمية عُدتها لتغطية كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الزفاف الملكي المنتظر.

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني

ومع بقاء أقل من شهر على اليوم المنتظر، تصدرت تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما هو متبع في الأردن، فإن مراسم حفل الزفاف تتضمن عقد قران الزوجين بحضور عائلتي العروسين قبل أن تبدأ المراسم الملكية والتي تتضمن موكبًا ملكيًا في أهم شوارع العاصمة الأردنية عمان ومن ثم حفل عشاء خاص يقام لضيوف يتم دعوتهم مسبقًا.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله ستتم في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، ويعد من أهم وأشهر القصور الملكية في الأردن.

قصر زهران

قصر زهران هو قصر تاريخي يقع غربي العاصمة الأردنية عمّان، في منطقة اختيرت لتكون حيًّا دبلوماسيًا.

تم بناء قصر زهران في عام 1957.

يُعد القصر الملكي الرابع بعد رغدان والقصر الصغير وبسمان.

يشبه قصر زهران قصر رغدان العامر من حيث الارتفاع والتصميم الداخلي الأنيق والبسيط.

كان قصر زهران في السابق مقر إقامة الملكة الأم زين الشرف، جدة الملك عبد الله الثاني ووالدة الملك الحسين وزوجة جلالة الملك طلال، حتى وفاتها في 26 أبريل 1994.

شهد قصر زهران في عام 1961 مراسم زفاف الملك الحسين بن طلال King Hussein على زوجته الأولى أنطوانيت جاردينر Antoinette Gardiner (والتي غيرت اسمها فيما بعد إلى الأميرة منى الحسين Princess Muna al-Hussein).

شهد قصر زهران في عام 1993 حفل زفاف الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والملكة رانيا.

شهد قصر زهران عقد قران الأمير فيصل بن الحسين على الآنسة ساره قباني.

الموكب الملكي

بعد انتهاء مراسم عقد القران في قصر زهران، سينطلق العروسان في موكبٍ ملكي في شوارع العاصمة الأردنية عمان لمشاركة فرحتهما مع أبناء الشعب الأردني الذي سيكون بانتظارهما على جنبات الطريق العام.

حفل استقبال ومأدبة عشاء في قصر الحسينية

سيتجه الموكب الملكي نحو قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لعدد من المدعوين والضيوف الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم.

ولن يتم بث تفاصيل حفل استقبال ومأدبة عشاء في قصر الحسينية.

قصر الحسينية

شُيّد قصر الحسينية في عام 2006.

يقع في منطقة دابوق – أحد أهم وأفخم الأحياء في العاصمة الأردنية عمان

يقع بالقرب من مسجد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

يضم قصر الحسينية مكتب الملك عبد الله الثاني، ومكتب الملكة رانيا العبدالله، ومكتب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ومكتب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومكتب رئيس التشريفات الملكية.

جاء تصميم قصر الحسينية وفقًا للتراث المعماري العربي الإسلامي من ناحية الأقواس والزخارف.

يضم القصر قاعات المباحثات الثنائية والموسّعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للاردن.

يضم القصر على قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات الكبرى، وساحة للمراسيم الخارجية يتم فيها استقبال ملوك الدول ورؤسائها.

وأُطلق اسم "الحسينية" على هذا القصر نظرًا لقربه من مسجد الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه.

فستان زفاف رجوة آل سيف

من المتوقع أن تختار الآنسة رجوة أن ترتدي فستان من أحد المصممين التالية ذكرهم أو واحدة من أهم دور الأزياء في العالم:

المصمم اللبناني إيلي صعب

المصمم اللبناني زهير مراد

المصمم اللبناني - الإيطالي طوني ورد

المصمم السوري رامي العلي

المصمم اللبناني رامي كادي

المصمم اللبناني جورج شقرا

المصمم اللبناني كريكور جابوتيان

دار ديور - Dior

دار فيرزاتشي - Versace

علامة جيفنشي - Givenchy

ضيوف زفاف الأمير الحسين ورجوة

سيكون عدد كبير من قادة العالم حاضرين في حفل زفاف الأمير الحسين كما تمت دعوة أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات الإقليمية لحضور حفل الزفاف.

من المرجح أن يكون الشكل مشابهًا لحفل زفاف عبدالله الثاني ملك الأردن والملكة رانيا.

زفة الأمير الحسين

من المتوقع أن تتواجد فرقة تراثية أردنية لتقديم فقرة "الزفة الأردنية" قبل انطلاق مراسم الزفاف، على غرار "فرقة معان" التي أضافت البهجة على حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني قبل أسابيع.

وكان الفنان الأردني عيسى السقار قد أهدى ولي العخد أغنية جديدة من كلماته، بمناسبة زفافه من الآنسة رجوة.