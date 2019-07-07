"تكسي الغرام" يجوب شوارع العاصمة الأردنية.. والأمن يتدخل

فوجئ سكان العاصمة الأردنية عمان بسيارة "تكسي" كُتب عليها عبارة "تكسي الغرام" يعمل سائقها على نقل الزبائن الى وجهتهم المطلوبة.

وبعد تداول صور المركبة "الغريبة"، قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في شعبة المباحث المرورية في إدارة السير تمكنوا من ضبط سائق مركبة خصوصي في إحدى المناطق جنوب العاصمة بعد أن كان يعمل عليها بصفة العمومي ويضع الاشارات التي تخص المركبات العمومية.

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وأضاف الناطق بأن سائق المركبة ارتكب مخالفة إدخال إضافات أخرى غير قانونية على جسم المركبة وانتهاء رخصة الإقتناء، حيث تم حجز المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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