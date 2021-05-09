تلميذة بالصف السادس ابتدائي تطلق النار في مدرسة أمريكية وتتسبب بثلاث إصابات!

قامت تلميذة في الصف السادس ابتدائي بإطلاق النار في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، وتسببت بإصابات طفيفة لـ3 أشخاص قبل أن تتدخل إحدى المعلمات وتتمكن من سحب السلاح منها.

وقال ستيف أندرسون قائد شرطة مقاطعة جيفرسون خلال مؤتمر صحفي: "صباح اليوم الخميس قرابة الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة، استلت تلميذة في الصف السادس ابتدائي مسدسا من حقيبة ظهرها. لقد أطلقت رصاصات عدة داخل المنشأة وأصابت ثلاثة أشخاص بجروح. اثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة".

وطمأن قائد الشرطة أن الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وجروحهم طفيفة وتابع قائلًا: "أثناء إطلاق النار، جردت معلمة التلميذة من السلاح واحتجزتها إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها".

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher



A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday's shooting



Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2 — Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021

وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن الشرطة من تحديد الدوافع التي جعلت الطفلة تطلق النار في مدرستها، ولكن تم التصريح فقط بأن الفتاة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ومن ثم توجهت للخارج.

الجدير بالذكر أن عمليات إطلاق النارفي الولايات المتحدة هي مشكلة لا يوجد لها حل ومشكلة خطيرة في الولايات المتحدة، وفي كل مرة يقع حادث من هذا النوع يتجدد النقاش حول تفشي الأسلحة النارية، وكان قد قتل في عام 2020 أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري في الولايات المتحدة بحسب موقع "غان فايلنس أركايف".

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