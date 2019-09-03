تمايلت على أنغام الموسيقى.. الروبوتات تسرق وظيفة راقصات التعري في فرنسا

أثار ملهى ليلي في مدينة نانت غرب فرنسا ضجّة بعد استبدله راقصاتها بروبوتات تتمتع برؤوس من كاميرات مراقبة وبأجساد آلية للحلول مكان راقصات التعري.

وكان لدى الروبوتات المتحركة كاميرات CCTV في رأسها، وبدأت بالتمايل والرقص بين نظرائهم من البشر في مقهى ستريب كلوب (SC-Club) في مدينة نانت مساء الجمعة الماضي.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الروبوتات من هز خصرها على أنغام الموسيقى على منصات الرقص المرتفعة أمام جمهور يهيمن عليه الذكور.

وقال مالك النادي الليلي "لوران رو" أن "موظفيه الجدد" لن يحلوا مكان الراقصين بشكل كامل، مشيرًا إنها طريقة فريدة لتكريم التكنولوجيا فقط.

​

وأشار "رو" الى أن الروبوتات ستقدم عروض الرقص لمدة شهر واحد إلى جانب الراقصين العشرة الآخرين الذين يعملون هناك.

في حين قال الفنان البريطاني "جايلز ووكر"، وهو العقل المدبر وراء المفهوم غير التقليدي، بأن رؤوس الكاميرا كانت تهدف إلى اللعب مع فكرة استراق النظر.

​

قال "ووكر" أن روبوتاته تستكشف فكرة "من لديه القوة بين المتلصص والشخص المرصود".

لمزيد من اختيار المحرر:

تعرف على 'مُسالم'.. أول روبوت صُنع بأيادٍ سعودية