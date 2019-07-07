تمثال الحرية يظهر في جدة.. ومخاوف عودة "الأصنام" الى بلاد الحرمين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور توثق وجود تمثال ضخم شبيه لتمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غربي البلاد.

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وأعرب مغردون على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية عن سخطهم لظهور المجسم في بلاد الحرمين الشريفين عبر وسم يحمل عنوان "تمثال_الحرية".

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واعتبر هؤلاء أن نصب التمثال دليلًا على "تقليد أعمى" للغرب فيما ذهب آخرون مذهبًا أبعد واعتبروه عودة لـ "الأصنام" الى السعودية.

وقال أحد المغردين: "ليس من الثقافة والتطور أن تاخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والإنسلاخ عن الدين والعُرف اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبّادها ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".

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من جهتها أوضحت أمانة جدة أن المجسم الموجود حاليًا للفعالية الموقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.

وأشارت الأمانة الى أنه وبالتزامن مع عروض لاس فالاس الأمريكية التي انطلقت على كورنيش الحمراء في جدة، حضر تمثال الحرية ضمن موسم جدة الذي يعد امتدادًا لفعاليات مواسم السعودية التي بدأت 8 يونيو وتستمر حتى 18 يوليو الحالي.

ونقلت عروض لاس فالاس المجانية مجموعة من الثقافات التي تنوعت من الإسبانية إلى الأفريقية ثم الصينية فالأمريكية.

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