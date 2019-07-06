مسجد في جدة مزيين باللوحات التشكيلية والموسيقى.. فيديو!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يكشف عن أحد المساجد في مدينة جدة السعودية مزين بلوحات تشكيلية مع موسيقى، مما أثار ازمة كبيرة وحالة من الغضب بين رواد هذه المواقع.

واعتبر عدد كبير ان هيئة الترفيه في جدة تُهين المساجد وبيوت الله وتستغلها من أجل العمل وانتشر هاشتاغ بعنوان هيئة الترفيه تمتهن المساجد، فيما شكك عدد من الموسيقى مؤكدين ان الهيئة من المستحيل أن تقوم بتشغيلها على المساجد وأن احد الأشخاص قام بتركيب المقطع، منددين بذات الوقت باللوحات التشكيلية المضيئة التي ظهرت على واجهة المسجد.

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد



مساجد الله وجدت للعبادة ...

وليست للترفيه والتسلية

اسئلكم بالله بكيف للمصلين الخشوع والتركيز مع سماع الأغاني ؟؟! pic.twitter.com/yUZbHdmfRq — محمد (@mham563) July 5, 2019

وقال آخرون ان المساجد هي بيوت للعبادة والهدف منها أن يخشع الشخص في العبادة والتركيز فكيف يكون ذلك بوجود الموسيقى والألوان. وطالب عدد كبير هيئة الترفيه بالتراجع عن هذا الأمر والابتعاد عن بيوت الله والمساجد.

يُشار إلى ان هيئة الترفيه في جدة استضافت ضمن فعالياتها مؤخرًا عدد كبير من النجوم المثيرين للجدل مثل الفنانة العالمية نيكي ميناج ومشروع ليلى اللبناني من أكبر داعمي المثليين الجنسيين، بالإضافة لاستضافة عدد من النجوم العرب والسعوديين وإقامة حفلات في خطوة لم يسبق لها مثيل في المملكة العربية السعودية.

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