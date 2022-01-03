تمثال رونالدو في الهند يثير انتقادات .. ومعلقون: شعرنا بخيبة أمل

يحلم ملايين الشباب بالوصول الى ربع النجومية والنجاح الذي وصل إليه البرتغالي "كريستيانو رونالدو" والذي يُقدّر كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على وجه الأرض، لكن على ما يبدو أن نجاحه المذهل لم يجد جمهورًا له في الهند.

أثار تمثال "رونالدو" الذي تم رفع الستار عنه الأسبوع الماضي في ولاية غوا الهنديَّة، على الساحل الجنوبي الغربيّ للهند داخل مِنطَقَة كونكان، احتجاجات وانتقادات عارمة من قبل السكان المحليين الذين رأوا أنه من باب أولى تكريم اللاعبين والنجوم المحليين في الولاية والهند بدلًا من تكريم نجوم عالميين.

كما ذكر قسم من المعارضين لتكريم "رونالدو" بأن ولايتهم كانت جزءا من الامبراطورية البرتغاليَّة في زمن من الأزمنة وحولتها الى مستوطنة برتغالية لأربعة قرون ونصف.

وذكر السياسي المحلي "مايكل لوبو" أن الهدف من نصبه في هذه الولاية تحديدًا هو تكريمًا لـ"حب كرة القدم في الهند" و"إلهام شباب الهند لرفع كرة القدم إلى مستويات أعلى".

لكن بعض الناس لوحوا بالأعلام السوداء عند افتتاح التمثال، إذ قال أحد المتظاهرين: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لوجود نصب تمثال رونالدو، تعلم أننا تفتخر بأيقوناتنا مثل سمير نايك وبرونو كوتينيو".

ويحظى فريق البرتغال لكرة القدم بشعبية في غوا، حيث يرتبط الكثير من الناس بالدولة الأوروبية نتيجة لتاريخها الاستعماري. لكن البعض جادل بأن التمثال، الذي تم الكشف عنه بعد أيام قليلة من الذكرى الستين ليوم تحرير غوا من الحكم البرتغالي، كان غير حساس وغير مناسب.

وقال لوبو لاحقًا: "عندما يتحدث الناس عن كرة القدم، يتحدثون عن كريستيانو رونالدو. لذلك قمنا بتثبيت هذا التمثال هنا حتى يحصل الأولاد والبنات في سن مبكرة جدًا على الإلهام، ويشعرون بالإلهام، وسيزداد الحب والعاطفة لهذه اللعبة".

تمثال رونالدو

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها تمثال لرونالدو بانتقادات عارمة في الهند، ففي مارس 2017، سخر المشجعون من تمثال نصفي من البرونز للاعب تم كشف النقاب عنه بمناسبة إعادة تسمية مطار ماديرا الرئيسي، وقالوا إنه لا يشبه بطلهم إطلاقًا.

قال النحات إيمانويل سانتوس إن عمله كان مجرد "مسألة ذوق". ولكن في العام التالي تم استبداله بتمثال نصفي جديد، بطلبٍ من عائلة رونالدو.