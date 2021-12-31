الأمير حمزة بن الحسين ينتظر مولودًا جديدًا مطلع العام المقبل

كشفت صفحات معنية بأخبار العائلات المالكة حول العالم على تطبيق "إنستغرام" أن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، ينتظر مولودًا جديدًا.

وكشفت هذه الصفحات أن الأمير الأردني حمزة بن الحسين وزوجته الأميرة بسمة ينتظران مولودًا جديدًا مطلع العام المقبل.

وفي حال تم تأكيد هذه الأنباء، يكون الأمير حمزة يستعد لاستقبال طفله السادس بعد الأمراء:

زين بنت حمزة (2012)

نور بنت حمزة (2014)

بديعة بنت حمزة (2016)

نفيسة بنت حمزة (2018)

حسين بن حمزة (2019)

وللأمير حمزة ابنة من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم هي الأميرة هيا بنت حمزة (2007).

وكانت والدة الأمير حمزة، الملكة نور، قد فجرت مفاجأة مطلع الأسبوع الحالي بتغريدة نفت فيها الأنباء المتداولة حول سفر نجلها الأمير الأردني حمزة إلى خارج البلاد.

وتساءلت الملكة نور في التغريدة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" عن القصد من "ترويج الإشاعات العجيبة" حول تواجد ابنها في كندا.

وقالت: "الأمير حمزة لا يزال في السجن الأردني. ولا يزال ينتظر العدالة وحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية".

يذكر أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله، الذي يقضي حكمًا بالسجن حاليًا.

الأمير حمزة بن الحسين

ولد الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله (مواليد 29 مارس 1980 –) هو الابن الأكبر للملك الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004.

كان الأمير حمزة بن الحسينضابطاً سابقًا في الجيش الأردني.

ذكرت الملكة نور في سيرتها الذاتية أنها هي والملك حسين سميا حمزة بهذا الاسم نسبة لحمزة بن عبد المطلب.

حياته الشخصية

في 29 أغسطس 2003 عقد قرانه على الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول التي أصبحت تلقب بعد الزواج بنور حمزة، وأنجب منها الأميرة هيا (ولدت في 18 أبريل 2007)، إلا أنهما انفصلا في شهر سبتمبر من عام 2009.

وفي 11 يناير 2012 أعلن عن خطوبته من الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، من قرية كفرخل في جرش. وعُقد القران في 12 يناير، ولقبت بعد ذلك بالأميرة بسمة حمزة، وأنجبا الامراء زين ونور وبديعة ونفيسة وحسين.