توتي ينفصل عن زوجته بعد خيانته له.. هي سرقت ساعاته وهو احتجز حقائبها

يستعد أسطورة روما "فرانشيسكو توتي" لخوض معركة قضائية حامية الوطيس في أروقة المحاكم الإيطالية أمام زوجته السابقة "اياري بلاسي" والتي كان قد انفصل عنها شهر يوليو الماضي بعد 17 عامًا من الزواج.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "توتي" (45 عامًا) اتهم زوجته السابقة "اياري" بسرقة صندوق ساعات رولكس الخاص به من خزنة منزله ووضعتها في صندوق أمان بالبنك بمساعدة والدها.

فرانشيسكو توتي وزوجته السابقة اياري بلاسي

وللضغط على "اياري"، قرر "توتي" أخذ مجموعتها الكبيرة من الحقائب والأحذية الثمينة كـ"رهينة" إلى حين استعادة صندوق ساعاته خاصة بعدما حاولت استفزازه بنشر مقطع فيديو عبر "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تقف أمام أحد متاجر "روليكس".

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن "توتي" أخذ عدة أزواج من الأحذية تخص زوجته السابقة، بقيمة 3500 جنيه إسترليني كي يتمكن من الضغط على زوجته واستعادة ساعاته الثمينة.

اياري بلاسي أمام متجر روليكس

وأشارت الصحيفة البريطانية أن اللاعب الإيطالي لم يدخل في تفاصيل تسوية الطلاق مع زوجته السابقة في جلسة المحكمة التي ستعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، بتاريخ 14 أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب الإيطالي لوسائل إعلام إيطالية: "كل ما عليها فعله هو إعادة الساعات فقط، وسينتهي الموضوع فورًا”.

توتي ينفصل عن زوجته

وفي تصريحات لصحيفة Corriere della Sera، قال "توتي"، الذي قضى 24 عامًا كلاعب من فريق روما، أن زواجه قد انهار في النهاية لأن زوجته لم تدعمه بعد اعتزاله في عام 2017.

وكشف اللاعب أن علاقته بزوجته السابقة شهدت صعوبات كثيرة، خاصة بعد وفاة والده في 2020 بسبب فيروس كورونا، ثم إصابته بنفس المرض لمدة 15 يومًا ولم يجد زوجته بجانبه خلال هذه الأزمة.

وفي يوليو 2022، أعلن "توتي" انفصاله عن عارضة الأزياء السابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية وأم لأطفالهما الثلاثة "اياري بلاسي".

خيانة زوجية

قال اللاعب الإيطالي في لقاء سابق: "كنت أثق في إيلاري طوال فترة زواجنا التي استمرت 17 عامًا، لكني بدأت أشك بخيانتها لي وهذا ما أثبته فعلًا حينما تفقدت هاتفها الشخصي".

وتابع: "للأسف، خيانة زوجتي لي أدخلتني في مشاكل صحية عقلية".

يذكر أن لاعب كرة القدم الإيطالي التقى بـ "اياري بلاسي" لأول مرة في عام 2002 قبل أن يتزوجا بعد ثلاث سنوات، ولديهما ثلاثة أطفال معًا – كريستيان (17 عامًا)، شانيل (15 عامًا)، وإيزابيل (ستة أعوام).