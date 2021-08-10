تونسية تطلب يد حبيبها من أمام منزله.. وترفع شعار: "الحب للشجعان"

أثارت فتاة تونسية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تقدمت لخطبة صديقها من أمام منزله.

ونشرت الفتاة، التي قيل بأنها تدعى ريم عبد الناظر صورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تطلب يد رجل الأعمال كريم الغربي والذي أبدا موافقته.

وظهرت ريم في الصور وهي تحمل باقة ورد وخاتم اقتران مرتدية بفستان وردي لامع وزينت رأسها بإكليل من الزهور.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية، قالت ريم: "لتكون ناجحًا، عليك أن تكون شجاعًا، وتقبل بالمخاطرة، ويجب أن تتخلّص من المعتقدات السائدة. وأن تثور إن لزم الأمر على الأعراف لأنّ الحب للشجعان كما قال نزار قباني".

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف ريم عبد الناظر، ومنهم من اعتبرها "خطوة جريئة لا تليق بالمرأة التونسية" فيما اعتبرها القسم الآخر حرية شخصية وبأن ما قامت به يندرج يعد تصرفًا شجاعًا وجريئًا ويلغي العادات والتعقيدات التي يفرضها المجتمع.

يذكر أن تقريرًا صدر في 2020 عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أن تونس تعتبر من الدول الحائزة على مرتبة متقدمة في نسبة عدم الإقبال على الزواج، مقارنة بنسب الدول العربية، حيث بلغت أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة لتصل إلى حدود 60%.

وبين التقرير ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليوني وربع مليون امرأة من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994، كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة).