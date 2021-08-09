علياء العبيد تنهار بسبب السحر والشعوذة.. تفاصيل صادمة لما فعلته خادمتها!

تعيش مشهورة "سناب شات" السعودية علياء العبيد حالة من الصدمة والذهول بعد اكتشفها حقيقة خادمتها وما كانت تكيد لها من مكائد وأعمال سحر وشعوذة طوال فترة تواجدها في منزلها بالرياض طوال السنوات الماضية.

وروت علياء العبيد باكية لمتابيعها على تطبيق "سناب شات" تفاصيل مروّعة بعدما اكتشفت أعمال السحر والشعوذة التي كانت تقوم بها خادمتها مستغلة تواجدها في رحلة سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة عائلتها.

وناشدت علياء العبيد متابعيها بأن يدعوا الله بأن يحفظها ويحفظ عائلتها بعدما شاهدت ما وثقته كاميرات المراقبة في منزلها وما كانت تقوم به الخادمة من أعمال سحر وتصرفات مريبة تندرج تحت باب الشعوذة.

وأعادت علياء العبيد نشر مقاطع فيديو كانت قد التقطتها من كاميرا منزلها حيث ظهرت الخادمة وهي ترقص بشكل هستيري وتقوم بحركات مريبة في صالة المنزل.

#علياء_العبيد



يصعد اسم إحدى مشاهير السناب بسبب ما قالته في سناباتها، بأنها سافرت، ووضعت كاميرات داخل بيتها، وتفاجأت بتصرفات غريبة من خدامتها المغربية، تظن أنها تتعامل بالسحر. pic.twitter.com/rPUs0eyTsC — Totago♣️وش سالفة الهاشتاق؟ والمشاهير؟ (@gogo63311) August 9, 2021

وقالت علياء العبيد بأنها في حالة يرثى لها بعد مشاهدتها 7 قطط مشردة تتجول في منزلها كما لاحظت بأن قطتها المنزلية تعرضت لإصابة مؤلمة في عينها دون معرفة السبب.

وتابعت: “في بداية عملها معنا في المنزل لاحظت بأنها غير ماهرة في الطهي، لذا قررت أن أخصصها لتنظيف المنزل لكنها لم تثبت جدارتها، لذا تواصلت مع المكتب لاسترجاعها ولكنها بكت وتوسلت بأن أمنحها فرصة جديدة".

يا عمرررررري يا عمري الله يحفظك ويحميك ويكفيك شرها علياء حبيبتي استودعناكم الله اللذي لا تضيع عنده الودائع و دام قوتك بالله كبيره م تقدر هالنجسه تأذيك لان ربي يقول انا عند حسن ظن عبدي بي

#علياء_العبيد pic.twitter.com/tmEGDYRcl8 — جـ . (@li_u30) August 9, 2021

#علياء_العبيد تقول سافرت وخليت "الخادمة المغربية" بالبيت، وشفتها من خلال كامرات البيت وهي تسوي سحر.



pic.twitter.com/NNb3v2XZxJ — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) August 9, 2021

#علياء_العبيد

متخيلين انها مسافره وحاطه خدامتها المغربيه بالبيت وانصدمت لما شافتها بكاميرات البيت جالسه تسوي سحر 😭😭 pic.twitter.com/BoG02KzAQl — حـور .. 🎵 (@__xxl25) August 8, 2021

أردفت تقول: “بدأت الأمور تخرج عن السيطرة منذ ان سافرت الى أمريكا، كل يوم تختلق قصص مختلفة كي تتواصل معي، لكني كنت أتجاهلها خاصة بعدما انسرق هاتفي، لكنا فوجئنا بقصص مريبة تحدث في منزلنا ومنها انقطاع الماء والكهرباء وانكسار تمديدات الماء على السطح وغرق المنزل بالماء وغيرها من القصص المريبة".

وتفاعل رواد موقع التدوين في السعودية مع قصة علياء العبيد، وعبر وسم "#علياء_العبيد" وجه المغردون دعوة للعائلات السعودية بعدم ترك الخادمات في المنازل خلال فترة السفر خاصة في فترة الصيف، وأن على العائلات السعودية أن لا تترك خادماتها بدون مراقبة.

وأشارت علياء في نهاية الفيديو الى أنها تواصلت مع رجال من الهيئة والرقاة من أجل أن يتم تطهير منزلها من أعمال السحر والشعوذة.