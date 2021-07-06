ثعبان يعض العضو الذكري لرجل ثم يختبئ بالمرحاض

تعرض رجل نمساوي لموقف مرعب ومؤلم حين عض ثعبان "عضوه الذكري" قبل أن يهرب عبر المرحاض.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الثعبان تسلل الى حمام رجل يبلغ من العمر 65 عامًا عبر مصرف المياه ثم استقر في المرحاض ويهاجم الرجل من أعضائه التناسلية.

وقالت شرطة مدينة "غراتس" النمساوية أن الرجل كان قد جلس لتوه عندما شعر "بقرصة" على أعضائه التناسلية وقفز على قدميه ليجد ثعبان ألبينو بطول 5 أقدام (1.5مترًا) يحدق به.

وبعدها اتصل الرجل بالضباط الذين وصلوا مع خبير بالزواحف الذي جاء لإزالة الثعبان من مخبأه، في غضون ذلك، تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها.

وقال المسعفون: "لحسن الحظ، أن الثعابين ليست سامة ولكن هناك خطر من أن تصاب اللدغة بالعدوى من البكتيريا الموجودة في المرحاض".

وقال الخبير "فيرنر ستانجل" إن الثعبان لم يصب بأذى أيضًا، وبعد تنظيفه تمت إعادته إلى مالكه وهو جار الضحية.

وقالت الشرطة إن الرجل يحتفظ بإجمالي 11 أفعى غير سامة في شقته حيث يضعها داخل أقفاص وأدراج مصممة خصيصًا.

ولم يكن مالك الزواحف على علم بأن الثعبان قد هرب حتى أعادته الشرطة، وقال إنه من غير الواضح كيف تمكن الثعبان من الذهاب الى شقة جاره.

وقالت الشرطة إن مالك الأفعى أحيل إلى النيابة بتهمة الإهمال، وتم تنبيه خدمات الحيوانات إلى وجود عدد كبير من الثعابين التي يحتمل أن تكون خطرة في عنوان منزله.