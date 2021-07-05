مقابلة وسط البحر.. ‏‬‏أردني يطلب من الملك عبدالله وظيفة ليتمكن من الزواج

تداولت صفحات إخبارية في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة إصرار مواطن على مقابلة العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال تواجده في خليج العقبة جنوبي العاصمة عمان.

وبحسب الفيديو المُتداول، فقد ظهر شاب يرتدي عوامة صفراء يسبح باتجاه قارب الملك عبدالله ليطلب منه طلبًا شخصيًا.

ويُسمح الشاب وهو يطلب من الملك أن يوفر له وظيفة مناسبة له كي يُدخل السعادة على قلب والدته وليتمكن من الزواج وتأسيس عائلة له حيث أخبره الملك بأن يترك معلوماته الشخصية مع حرسه الخاص.

وكان مرصد الزلازل الأردني قد سجل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يوم أمس الأحد، كان مركزها على بعد 50 كيلومترا شمال غربي نابلس في فلسطين، وذلك عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان.

ووفق بيانات المرصد فقد وقعت الهزة على عمق كيلومترين.

وتقع المنطقة في حفرة الانهدام المعروفة بالنشاط الزلزالي الخامل، وتتوسط الشق السوري الإفريقي (فالق البحر الميت)، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية، نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض.