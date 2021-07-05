السعودية تالا صفوان تخوض تحدي الأفلام الإباحية.. ورد فعلها يصدم المتابعين!

نفاجأ كل يوم بتحدياتٍ "مريبة" و"صادمة" تنتشر بين المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "إنستغرام" و"تيك توك" وسناب شات" آخرها تحدي "مشاهدة فيلمًا إباحيًا وتصوير ردة الفعل".

وتقوم فكرة التحدي على مشاهدة مشهد محدد من المسلسل الأمريكي Sex/Life ثم تصوير ردة الفعل على الكاميرا ونشر النتيجة عبر وسم يحمل اسم المسلسل.

وكانت مشهورة السوشال ميديا السعودية "تالا صفوان" واحدة ممن نفذ التحدي الجريء وقامت بنشر نتيجته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بكل فخر صادمة متابعيها نظرًا لجرأة التحدي.

وتعرضت المشهورة السعودية تالا صفوان لموجة انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمحاسبتها من قبل الجهات المختصة خاصة وأنها تحظى بشهرة عارمة بين المراهقين في السعودية والوطن العربي حيث يتابعها على تطبيق "تيك توك" نحو 202 مليون شخص.

فيما يتابع "تالا صفوان" على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 83 ألف شخص ومئات الآلاف من الاشتراكات عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وانتقد مغردون على موقع التدوين "تويتر" تصرف تالا صفوان وتعمدها نشر رد فعلها معد مشاهدتها المقطع الإباحي عبر حساباتها الرسمية حيث شاهد الفيديو على "تيك توك" أكثر من 3 مليون شخص.

وكتب أحد المغردين: "المصيبة أن أغلب الأطفال والمراهقين عندهم حسابات في التيك توك والبرنامج هذا يوم بعد يوم يزيد الانحطاط والسفالة فيه اللي مثل هالاشكال تستحق التىْمر الين تكره شي اسمه سوشل ميديا وتتركه عشان ما تنشر قذارتها".

فيما علّق آخر: "جيل التيك توك مصيبة".