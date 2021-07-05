عمليات "تصحيح الجنس" تتفشى في السعودية.. أرقام صادمة!

تعد "عملية تصحيح الجنس" عملية جراحية لتغير المظهر الجسماني وخصائص الجنس البيولوجي الموجودة لتتفق مع جندر العابر/ة جنسيًا، وهي جزء من علاج مرض الديسفوريا الجندرية للعابرات/ين جنسيًا.

وتتفاوت نسبة الأشخاص الذين خضعوا لمثل هذه العمليات من دولة لأخرى وفق القوانين المشرعة لإجراء تصحيح جنسي للعابرين والعابرات جنسيًا.

في السعودية كانت النسبة صادمة نوعًا ما، حيث صرح رئيس واستشاري وحدة جراحة الأطفال الدكتور ياسر جمال، بأن المستفيدين من عمليات تصحيح الجنس تجاوزوا الألفي مستفيد على مدى 36 عامًا بالسعودية، نصفهم تقريبًا تصحيح من ذكور إلى إناث، والنصف الثاني من إناث إلى ذكور.

الأحوال المدنية

أشار إلى أن الأنظمة في الأحوال المدنية أوضحت أنه لا يجوز بعد تمام تسجيل المواطن إجراء أي إضافة، أو حذف، أو تعديل، أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسة إلا بقرار من اللجنة المختصة، ويعتبر تعديل حالة الجنس من البيانات الرئيسة التي تضمنتها هذه المادة.

وأشار الى أن المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية نصت على أنه عند تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى، أو العكس بعد تسجيله لأسباب طبية، يجب التقدم بطلب تغيير الاسم أو الجنس من المعنى أو وليه، وإثبات نوع الجنس بموجب تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة من وزارة الصحة، وبعد صدور قرار من اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل، يتم تعديل جميع البيانات المتعلقة بالمواطن بما يتوافق مع الحالة في سجله المدني، وإلغاء الوثائق القديمة، وسحبها والتوضيح على الأساس بالإلغاء، وإنشاء أساس برقم وتاريخ جديدين، وتعديل ذلك في السجل المدني، وتزويد المواطن بوثائق جديدة.