ثوب رجالي بتصميم نسائي يثير جدلًا على السوشال ميديا

أثار مصمم الأزياء اللبناني علي يونس جدلًا على مواقع التواصل بتصميم أطلقه مؤخرًا ضمن مجموعته الصيفية الجديدة لفساتين السهرة.

وتضمنت المجموعة الجديدة ثوبًا رجاليًا جاء بتصميم نسائي بحت وكأنه فستان زفاف بسيط بأكمام طويلة وهو ما أحدث انقسامًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تصميم الثوب بقماش الخاص بفساتين السهرة المزينة بالخرز اللامع الأنيق بأكمام طويلة منتفخة من ناحية الرسغ.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين حول الفستان، فمنهم من اعتبره غير مناسب للرجال على الإطلاق من ناحية التصميم والقماش المُستخدم في صناعته وكذلك لونه الذي يليق بفساتين الزفاف وحفلات كتب الكتاب.

في حين عبر عدد من النشطاء عن إعجابهم بالتصميم واعتبروه يجمع بين الجرأة والجمال.

وبعد حملة الانتقادات التي تعرض لها المصمم عبر حسابه على "إنستغرام"، قرر مُلتقط الصورة طارق المقدم الدفاع عن الفستان وعن تصميمه.

وقال طارق عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "لقد التقطت هذه الصورة للمصمم علي يونس الذي تلقى الكثير من ردود الفعل العنيفة والتعليقات السلبية في الغالب من النساء العربيات اللاتي علقن بأن الرجال لا ينبغي أن يرتدوا بهذه الطريقة".

وتابع: "تاريخيًا، ارتدى السلاطين والنبلاء في المنطقة ملابس طويلة ومطرزة، وغالبًا ما تكون مزينة بالأحجار الكريمة وطبعات مختلفة من الأقمشة الملونة والزهرية! تعلم تاريخك وثقافتك ثم تقبله!".