ثورة لبنان: حتى الكلاب تشارك في المظاهرات

منذ بداية ثورة لبنان ظهرت كثيرة من الوجوه التي تعتبر حالة هزلية أو نوع من الكوميديا في التظاهرات، وشكلت ظاهرة لافتة في التظاهرة ومن ضمنها سيدة شقراء تدعى هنادي ومعها كلبها الذي تطلق عليه لقب "بوتشي".

أطلت هنادي، التي حفظها المتابع لأخبار ثورة لبنان، على جميع القنوات ومع جميع المراسلين وتصرح أنها تريد أن تبيع كليتها من أجل علاج والدتها، واشتهر مقطع فيديو لها وهي تقول غاضبة أن "بوتشي" أي كلبها كمان نزل يتظاهر.

اهم شي بوتشي عم يتظاهر 😂 pic.twitter.com/nhRqpb1Nfs — محمد صابونجي/ كاتب سياسي (@m_sabounji) October 19, 2019

وتم تدوال المقطع بكثرة واصبحت عبارة "بوتشي نزل يتظاهر" تستخدم كنوع من الدعابة، كما اصبح لـ"بوتشي شعبية بين المتظاهرين، فبمجرد وصول هنادي الى التظاهرة يتجمع حولها المتظاهرين لمداعبة بوتشي.

موقع "البوابة" سجلت لقاء مع هنادي تحدثت فيه عن مطالبها وعن سبب تصريحها الدائم أنها تريد أن تبيع كليتها.

وليست هنادي الوحيدة التي تشارك في التظاهرات، برفقة كلبها بل هناك الكثير من المتظاهرين الذين ينزلوا الى ساحات الاعتصام برفقة كلابهم لدرجة أن البعض يتندر قائلًا: "الكلاب أيضًا تتظاهر في لبنان".

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