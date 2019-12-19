ثورة لبنان: "لوطي مش مسبة ...!"

نحن جزء من هذه الثورة..

يشارك في ثورة لبنان ، أو كما يُطلق عليها ثورة 17 تشرين كافة أطياف المجتمع اللبناني، ومن بين المشاركين في المظاهرات مثلي الجنس، حيث سجلوا تواجدًا قويًا في الاعتصامات، وكان لافتًا في الشعارات التي كتبت على الجدارن عبارة " لوطي مش مسبة" في إشارة إلى عدم التمييز العنصري وإهانة مثلي الجنس.





وأطلقت هذا الشّعار جمعية " حلم"، التي تعني بمثلي الجنس، ووجهت رسالة إلى مجتمع " الميم" عبر حسابها على "فيسبوك" جاء فيها : "إلى جميع الأحباب والحلفاء، إذا سمعتم أي هتافات مليئة برهاب المثلية أو الترانسفوبيا أو الكراهية تجاه مجتمع الميم أو النساء أو أي مجموعة مهمّشة في ساحات الثورة لا تترددوا بالرّد عليهم.. نحن جزء من هذه الثورة وهذه الشوارع لنا أيضاً".

وليست هذه العبارة الوحيدة التي ترمز إلى مشاركة مثلي الجنس في التظاهرات، بل انتشرت على الجدران كثير من الشعارات التي تعبر عن المثلية الجنسية منها "سحاقيات ضد العنصرية" وشعار "ثورة لحقوق العمال .. العاملات .. اللاجئين المثليين ..للعابرات اللبنانيين". كما وضمن الهتافات هتف مجموعة من المتظاهرين : "لوطي مش مسبة".

مشاركة مثلي الجنس في ثورة لبنان، كانت محط انتقاد لبعض معارضي الثورة، ومنهم المخرج شربل خليل الذي غمز من قناة الثورة بسبب مشاركتهم فيها معتبرًا أن الهدف منها تطبيق قوانين تتعلّق بالمثلية الجنسية ومنها إقرار الزواج حيث قال في لقاء تلفزيوني على قناة "أو تي في" التابعة للرئيس ميشال عون: "كلنا إعلاميون وفنانون ونعرف بعضنا، الكثير نزلوا إلى الساحات ظنًا منهم أنه في حال نجاح هذه الثورة، وأقرت قوانين بعيدة عن الطائفية، فإنهم سيستطيعون تطبيق قوانين تتعلق بمثليتهم الجنسية.".

شربل خليل الآن عبر الـ OTV:

كل الفنانين والاعلاميين يلّي عم يشاركوا بالثورة هدفن بحال نجحت الثورة يقروا قوانين بتسمحلن بمثليتن الجنسية 🤦🏻‍♂️#لبنان_ينتفض — Mhّmd (@dankar) October 28, 2019

وسرعان ما تعرض شربل خليل لهجوم وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليبرر كلامه عبر تغريدة رد بها على الإعلامية أماني حجا قال فيها: "أنا ما قلت إنو الثورة ثورة لواط..انا قلت إنو قسم كبير من الإعلاميين والفنانين المتواجدين برياض الصلح والشهدا طامحين لقوانين تشرّع مثليتن الجنسية. وبلشت شك انك كنت معن على قد ما عم تغردي عن هالموضوع".

اذا نزل التيار عالارض مع الحراك مين بدو يقنع شربل خليل وجوزف ابو فاضل انو مش ثورة لواط ؟

والرفيق ابوعلي رح يدق معنا عالطناجر وما يصير متل ما صار بالثورة السورية ؟🤔 — أماني جحا (@amanie_geha) November 7, 2019

أيضًا الصحفي العوني جوزيف أبو فاضل هاجم الثورة وانتقادها واعتبرها " ثورة لواط" وأن الهدف منها تشريع زواج المثليين في لبنان واعتبره أمرًا مرفوضًا تمامًا لأنه يدمر قيم وأخلاقيات المجتمع اللبناني.

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